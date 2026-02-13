La ciencia ha tenido que intervenir ante la aparición de cuatro lunas en Moscú, la gente no da crédito a lo que nos estará esperando. Es hora de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede ser esencial y sin duda alguna, deberemos empezar a tener en cuenta. Estamos ante una serie de peculiaridades que pueden acabar siendo las que nos marcarán de cerca, en estos días en los que cada elemento cuenta. De una forma que quizás hasta el momento no sabíamos que podríamos tener por delante.

La Luna es el protagonista de esta historia de la que descubrimos algunos indicios de cambios. Sin duda alguna, habrá llegado el momento de apostar claramente por una serie de peculiaridades que pueden ser claves y que, hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante. Un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que tenemos por delante y que serán esenciales. La ciencia ha tenido que intervenir cuando han aparecido unas lunas de más en el cielo de una de las ciudades más grandes del mundo, Moscú.

La magia está en todas partes, por lo que, habrá llegado el momento de apostar claramente por una serie de peculiaridades que serán esenciales en estos días que tenemos por delante y que pueden ser esenciales. Es hora de conocer un secreto que se ha hecho viral.

La ciencia suele tener explicación para casi todo en este mundo. Es cuestión de saber en primera persona qué es lo que puede pasar en estas jornadas en las que cada detalle cuenta de una manera sorprendente. Estaremos pendientes de unos cambios que pueden acabar siendo esenciales.

La mirada a un cielo que puede traernos más de una sorpresa inesperada acabará siendo lo que nos golpeará de lleno. En estos días en los que cada elemento cuenta, tocará saber en todo momento lo que pasa. Moscú ha vivido unos minutos pendientes de un cielo muy diferente a como lo vemos habitualmente.

La Tierra sólo tiene un satélite, la Luna, por lo que, ver que en el cielo aparecen hasta 3 elementos más de este tipo puede parecer una visión sacada de una obra de Murakami. Aunque en realidad, puede convertirse en algo más fácil de explicar que una novela larga.

La gente no da crédito, hasta 4 lunas han aparecido en Moscú. No es que hubiera una invasión extraterrestre o la Luna se hubiera multiplicado, la explicación es un poco más sencilla y gracias a la ciencia puede acabar de darnos una serie de detalles que debemos conocer de este inquietante fenómeno.

La aparición de varias lunas o el efecto de ver varias lunas en el cielo tiene un nombre propio. Parasalene, en su efecto sobre la Luna o parahelios, cuando es el Sol, el elemento que sufre este tipo de efecto óptico. La ciencia no ha dudado en darnos una explicación clara y contundente para este elemento que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que tenemos por delante.

Desde la revista Nature nos dan más detalles sobre este evento que se registró y evolucionó de esta forma: «EL fenómeno se hizo visible por primera vez a las 7h 12h P.M., y finalmente desapareció a las 7h33 P.M. La parte superior de un halo de radio de 22° 30′ marcado DCE, junto con una porción separada de F, tenía el mcon para su centro; en el ápice de este círculo estaba el ápice de otro de dimensiones similares, HCG, cuyo centro estaba a unos 45° sobre la luna. En el nivel horizontal de la luna a cada lado había lunas simuladas, AB, e inmediatamente encima de la luna dentro del mismo círculo había una luna simulada ovalada, C. Tanto A como C, aunque muy evidentes, no eran brillantes, la grandeza del fenómeno centrado en la doble luna falsa B; esto era tan brillante que atrajo la atención inmediata, y esa parte más cercana a la luna estaba sensanada. Al principio parecía una gran luna simulada (dos veces más ancha que larga), y a las 7h 19m dividida en dos con una delgada banda oscura entre ellas. Mientras que las dos lunas (que se tocaban) eran visibles, cada una tenía una cola de 10° o más de longitud, y estas se incluían dentro de una cola gigantesca de 25° de largo, considerablemente más brillante, pero incolora, y contrastando mucho con el rojo anaranjado de las lunas simuladas. En el momento del fenómeno, una niebla se extendió por el valle, y por encima había fuertes cirri en bandas paralelas. La temperatura era de 37°.2, y en la hierba 30°.6».