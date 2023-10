Algunas ranas se hacen las muertas para rechazar a algunos machos

Las ranas, pequeños anfibios conocidos por su capacidad de saltar y croar, tienen una estrategia muy particular para rechazar a algunos machos durante el cortejo: hacerse las muertas. Según un estudio reciente realizado por científicos de la Universidad de California, algunas especies de ranas utilizan esta táctica para evitar el apareamiento con sapos machos no deseados.

Sonidos y cambios de color

Durante el periodo de reproducción, los machos de muchas especies de ranas emiten sonidos característicos para atraer a las hembras. Estos sonidos, conocidos como vocalizaciones, son únicos para cada especie y funcionan como una especie de llamada de apareamiento. Sin embargo, no todas las hembras están interesadas en aparearse con cualquier macho que emita estos sonidos.

En el estudio realizado por los científicos de la Universidad de California, se observó el comportamiento de una especie de rana conocida como «rana arborícola». Estas ranas tienen la capacidad de cambiar su color y su comportamiento para adaptarse a su entorno. Durante el cortejo, los machos de esta especie emiten un llamado vocal muy particular que atrae a las hembras.

Rechazo a la supuesta pareja

Sin embargo, las hembras de rana arborícola no siempre están interesadas en aparearse con cualquier macho que emita este llamado. Algunas hembras prefieren seleccionar cuidadosamente a su pareja, buscando características específicas que les resulten atractivas. Es en este contexto que las hembras utilizan la estrategia de hacerse las muertas.

Cuando una hembra de rana arborícola no está interesada en aparearse con un macho en particular, se hace la muerta. Esto implica que la hembra se queda quieta, sin moverse ni emitir ningún sonido, como si estuviera muerta. Esta estrategia tiene como objetivo rechazar al macho no deseado y evitar el apareamiento no deseado.

El estudio reveló que los machos de rana arborícola son capaces de detectar si una hembra está realmente muerta o simplemente fingiendo. Utilizan señales visuales y olfativas para determinar si la hembra está viva o no. Si detectan que la hembra está fingiendo, abandonan el intento de apareamiento y se dirigen hacia otras hembras que estén más receptivas.

Estrategias sofisticadas

Esta táctica de hacerse la muerta no es exclusiva de las ranas arborícolas. Se ha observado en otras especies de ranas, como las ranas venenosas. Estas ranas utilizan esta estrategia para evitar el apareamiento con machos no deseables o para disuadir a los depredadores.

El hecho de que las ranas utilicen esta estrategia demuestra que tienen una capacidad de comunicación y comportamiento sofisticada. Además, también revela la importancia de la selección de pareja en la reproducción de estas especies. Las hembras de ranas son selectivas a la hora de elegir a su pareja, y utilizan diferentes estrategias para asegurarse de aparearse con el macho más adecuado.

Este estudio sobre las ranas arborícolas y su táctica de hacerse las muertas para rechazar a algunos machos ha despertado el interés de la comunidad científica. Los investigadores esperan poder profundizar en este tema y descubrir más sobre las diferentes estrategias de apareamiento de las ranas y su importancia en la evolución de estas especies.