Alerta de la NASA: la Tierra cambia su ritmo y los días ya no son iguales

Los días ya no duran lo mismo, la NASA ha lanzado un estudio que confirma los peores presagios posibles. Ha llegado el momento de empezar a prepararse para afrontar un futuro que no es nada prometedor, sino más bien todo lo contrario. La situación puede llegar a complicarse por momentos si nos fijamos en lo que tenemos por delante. Una serie de cambios que irán llegando por momentos y que pueden acabar siendo lo que marque una diferencia importante en muchos sentidos. Los expertos tienen muy claro qué es lo que está pasando a nuestro alrededor.

La NASA ha lanzado un estudio que puede llegar a sorprendernos, algo está cambiando. Esa forma de contar las horas que tenemos actualmente puede desaparecer por completo. Por lo que tendremos que adaptarnos a unos días que serán especialmente más cortos y acabarán siendo los que marquen un antes y un después. Esas horas nos afectan de lleno en el tiempo de que disponemos y en todo lo que nos estará esperando o tenemos por delante. No durarán lo mismo los días ahora y quizás tampoco lo harán en un futuro en el que todo puede cambiar.

Lo confirma la NASA

La NASA dedica gran parte de sus estudios a estudiar el planeta e ir diciendo en todo momento qué es lo que nos está esperando. Puede ser un importante cambio en la manera en la que sentimos que todo se mueve y lo hace de tal forma que debemos estar preparados para lo peor.

Nuestro planeta tiene unos años, ha estado expuesto a una serie de cambios importantes a lo largo de los últimos 100 años. Hemos tenido por delante una serie de elementos que nos han afectado y siguen haciéndolo. Sin duda alguna, estamos frente a una importante transformación.

Es hora de prepararnos para lo peor, o al menos intentarlo, de la mano de una serie de cambios que los expertos están analizando. Dando de por sí, una serie de detalles que son claves y que podrán acabar siendo los que marquen el curso de estos días. Sin duda alguna estaremos afrontando una serie de problemas que son fundamentales.

Ese cambio climático que está afectando a esa rotación de la Tierra que podría acabar siendo la que cambie para siempre el rumbo de las horas y los minutos en este planeta.

Los días ya no duran lo mismo

Lo que podría parecer algo imposible de tratar se ha convertido en una realidad. Por lo que, hemos llegado a una situación que podría acabar siendo la que nos acompañe en un futuro. La rotación de la Tierra, es decir, ese movimiento que marca la duración de los días, el tiempo que tarda la Tierra a girar sobre sí misma. Los minutos de día y de noche que llegan, están siendo afectados por estos cambios que vemos por delante.

La NASA informa a través de su blog de que: «Los días en la Tierra se están haciendo ligeramente más largos y ese cambio se está acelerando. La razón está relacionada con los mismos mecanismos que también han provocado que el eje del planeta se desvíe unos 10 metros en los últimos 120 años. Los hallazgos provienen de dos estudios recientes financiados por la NASA centrados en cómo la redistribución del hielo y el agua relacionada con el clima ha afectado a la rotación de la Tierra».

Con este cambio: «Esta redistribución se produce cuando las capas de hielo y los glaciares se derriten más de lo que crecen a causa de las nevadas y cuando los acuíferos pierden más agua subterránea de la que reponen las precipitaciones. Estos cambios de masa resultantes hacen que el planeta se tambalee mientras gira y que su eje cambie de ubicación, un fenómeno llamado movimiento polar. También hacen que la rotación de la Tierra se ralentice, medida por el alargamiento del día. Ambos fenómenos se han registrado desde 1900».

Pero antes de que nos alarmemos, los cambios en el tiempo son casi imperceptibles: «Al analizar el movimiento polar a lo largo de 12 décadas, los científicos atribuyeron casi todas las oscilaciones periódicas en la posición del eje a cambios en las aguas subterráneas, las capas de hielo, los glaciares y los niveles del mar. Según un artículo publicado recientemente en Nature Geoscience, las variaciones de masa durante el siglo XX se debieron principalmente a ciclos climáticos naturales. Los mismos investigadores trabajaron en equipo en un estudio posterior centrado en la duración del día. Descubrieron que, desde el año 2000, los días se han ido alargando aproximadamente 1,33 milisegundos cada 100 años, un ritmo más rápido que en cualquier otro momento del siglo anterior. La causa: el derretimiento acelerado de los glaciares y de las capas de hielo de la Antártida y Groenlandia debido a las emisiones de gases de efecto invernadero provocadas por el hombre. Sus resultados se publicaron el 15 de julio en Proceedings of the National Academy of Sciences «.