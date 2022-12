El aire comprimido almacena energía

La producción y almacenamiento de energía siempre son motivo de inventos y de nuevos descubrimientos científicos. Es evidente que la vida humana es impensable sin la posibilidad de disponer de energía. Desde actividades esenciales como las de la medicina hasta las menos trascendentes, como hacer funcionar un auricular, todo pasa por conectar un aparato a una fuente que le permita ponerse en acción.

Cada paso en el camino energético sirve de escalón para nuevos logros. En esa búsqueda constante por caminos para producir y almacenar energía para uso humano, un nuevo descubrimiento impactó al mundo. Se trata de usar aire comprimido para almacenar y liberar energía eólica y solar.

Una breve recorrida por la historia del uso de la energía

El mundo ha experimentado una evolución en el uso de fuentes de energía que han acompañado su historia. El primer uso de energía externa por parte del ser humano se remonta al descubrimiento del fuego, hace un millón de años. El viento, el agua, el sol, el carbón, el petróleo, el gas, se sucedieron en la cadena energética de las civilizaciones humanas. El siglo XX trajo la energía nuclear. La comodidad, la facilidad de producción y la búsqueda de riquezas fueron los ejes que determinaban la elección

Ya en el siglo XXI el hombre observó con preocupación todos los perjuicios que había ocasionado al planeta, la contaminación, el cambio climático, la escasez de recursos fósiles. Y se hizo necesario potenciar las energías que la Tierra siempre tuvo a disposición y que habían quedado casi en el olvido.

El mundo se propone avanzar en el uso de energías limpias y renovables, que preserven la salud del planeta y los recursos. Potenciar la energía solar y la eólica son dos metas que centran los esfuerzos de muchas mentes que no dejan de pensar y de crear.

El invento salvador: un aparato que funciona con aire comprimido

Usar energía eólica o solar no es una novedad. Existen diferentes mecanismos para generar energía eléctrica a partir de estas fuentes. Pero el problema es que no se produce energía solar durante la noche ni eólica cuando no sopla el viento.

Un invento de un equipo de la Escuela Naval de Posgrado de Estados Unidos logró crear un aparato que mediante aire comprimido almacena la energía proveniente del sol o del viento. Con este aparato, la energía producida se acumula en una especie de motor y permanece disponible para cuando ya no esté el sol o el viento.

Este sistema tiene varias ventajas. Usa el aire, que es de libre uso y está en cualquier sitio. No requiere de grandes depósitos. Se puede instalar en cualquier espacio y puede ser tan grande como el usuario lo quiera. Y, una ventaja muy importante, no aumenta la contaminación de la atmósfera.

El sistema está siendo probado y puede transformarse en una solución para muchas personas.