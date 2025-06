Adiós a la felicidad: ésta es la edad a la que desaparece, según la ciencia

La ciencia dictamina el fin de la felicidad, algo que debemos empezar a ver llegar de una forma inesperada. Son tiempos de ver cómo se esfuma por momentos esas sonrisas que nos acompañan. De ver cómo desaparecen determinados elementos que van de la mano de unos cambios para los que quizás no estamos del todo preparados para ver llegar determinadas situaciones inesperadas. La situación global nos aleja de lo que esperaríamos y nos sumerge en el peor de los casos, con algunas novedades que pueden acabar siendo las que marcarán un antes y un después.

Hay una edad en la que la felicidad desaparece por momentos y puede acabar siendo lo que marque un antes y un después en estos días que tenemos por delante. Son días de cuidar la salud mental, antes que nada, de ver como todo encaja a las mil maravillas y lo hace de tal manera que debemos empezar a ver una serie de situaciones que hasta el momento no sabíamos que podríamos tener. La inestabilidad se convierte en una realidad que puede acabar siendo la que nos haga pensar en esta nueva realidad que nos rodeará y quizás haga desaparecer esa sonrisa.

La felicidad nos dice adiós

La vida está dividida en etapas, algunas de las que parece que sean más o menos intensas y otras, para las que no debemos estar del todo preparados. Es hora de ver como todo cambia y lo hace de tal manera que deberemos empezar a ver llegar determinadas situaciones.

Al ser pequeños todo parece perfecto, las preocupaciones son salir a jugar y poco más. Con el paso de los años, parece que la infelicidad acabe llegando para ser una etapa más de una malhumorada adolescencia, o, simplemente para integrarse en ella.

Sin duda alguna, deberemos empezar a pensar en esa edad en la que todo se vuelve más complicado y puede acabar siendo lo que realmente nos acompañe en estos días que hasta la fecha no habíamos tenido en consideración. Por lo que tenemos que estar preparados para todo lo que llegará en estos próximos días.

El futuro no tiene por qué ser sinónimo de infelicidad o de soledad, aunque la ciencia parece que ha dado con la edad exacta en la que se produce ese cambio para el que debemos estar preparados.

La ciencia dice que a esta edad la felicidad desaparece

La felicidad desaparecerá a una edad en la que quizás nos puede quedar más o menos cerca o puede ser una orientación de lo que nos espera. Los científicos ponen una fecha en el calendario para saber si estamos ante una etapa más o menos feliz.

El doctor David Blanchflower explica en un reciente artículo que: «Una gran literatura empírica ha debatido la existencia de una curva de edad de felicidad en forma de U. Este documento vuelve a examinar la relación entre varias medidas de bienestar y edad en 145 países, incluidos 109 países en desarrollo, que controlan la educación y el estado civil y laboral, entre otros, en muestras de personas menores de 70 años. La forma de U de la curva se confirma con fuerza, con una edad mínima, o nadir, en la mediana edad alrededor de los 50 años en análisis separados para los países en desarrollo y avanzados, así como para el continente africano. La curva de felicidad parece estar en todas partes. Si bien los datos del panel no están disponibles en gran medida para este problema, y los hallazgos que utilizan dichos datos confirman en gran medida los resultados de la sección transversal, el documento analiza los conocimientos sobre por qué los efectos de la cohorte no impulsan los hallazgos. Encuentro que la edad de los mínimos ha aumentado con el tiempo en Europa y EE. UU».

No es el único estudio de este tipo de una lista en la que se crea según la ciencia la U de la felicidad: «La noción de una forma de U en la felicidad, que el bienestar es más alto para las personas de 20 años, disminuye a su punto más bajo en la mediana edad y luego se eleva a la vejez, ha captado la atención de los medios de comunicación, que a menudo lo citan como evidencia de una crisis de la mediana edad. Argumentamos que el apoyo a la supuesta forma de U no es tan robusto y generalizable como a menudo se asume y presentamos nuestro caso con los siguientes argumentos: (a) Los estudios transversales son inadecuados para sacar conclusiones sobre el cambio dentro de la felicidad a lo largo de la vida; (b) la evidencia transversal con respecto a la ubicuidad y robustez de la forma de U en niveles generales de felicidad y satisfacción con la vida es mixto; (c) el apoyo longitudinal para la forma de U en la felicidad y la satisfacción con la vida también es mixto; (d) la investigación longitudinal sobre indicadores subjetivos de bienestar distintos de los niveles generales de felicidad y satisfacción con la vida Desafía la forma de U; (e) cuando se les pide que reflexionen sobre sus vidas, los adultos mayores tienden a recordar la mediana edad como uno de los períodos más positivos; y (f) un enfoque en una sola trayectoria de bienestar es de valor científico y aplicado limitado porque oscurece la diversidad en las vías a lo largo de la vida, así como en sus fuentes. Comprender la felicidad a lo largo de la vida y hacer avanzar el campo de la investigación requiere un enfoque multidisciplinario y colaborativo».