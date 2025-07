Shock entre los científicos de España por el gen invencible a las bacterias que se extiende por todos lados

Hay un gen invencible a las bacterias que se va extendiendo por todos los lados, el ser humano se extiende ante un desafío enorme que puede cambiarlo todo por completo. Tenemos por delante una serie de novedades destacadas que pueden acabar siendo las que marcarán un futuro cargado de malas sensaciones. Sin duda alguna, habrá llegado el momento de empezar a pensar en las amenazas a las que se enfrenta un ser humano que parece que ha llegado a lo más alto de la evolución.

Vivimos unos días en los que los expertos se encargan de definir algunos nuevos retos que pueden acabar siendo los que marcarán estas próximas jornadas. Por lo que, habrá llegado ese momento de empezar a visualizar una serie de cambios que pueden acabar siendo los que marcarán estos días. Los científicos están en shock ante una serie de cambios que pueden acabar siendo los que marquen estas jornadas que tenemos por delante. Será el momento de poner sobre la mesa un desafío que pone en riesgo la salud mundial y amenaza con convertirse en la próxima gran pandemia.

Los sitios más limpios son los más peligrosos o eso parece. Los hospitales y los centros de salud se llevan la palma entre los lugares del mundo en los que acumulan una gran cantidad de bacterias. Estamos a merced de una serie de situaciones que pueden ser claves para el futuro de la humanidad.

Un gen invencible a las bacterias se extiende por todos los lados

Estaremos a merced de una serie de detalles que sin duda alguna acabarán siendo esenciales. Tal y como revela un estudio publicado en la revista Nature Comunications: «El gen npmA, que codifica una metiltransferasa de ARNr 16S, confiere resistencia a todos los aminoglucósidos clínicamente disponibles, lo que representa una amenaza significativa para una terapia antibiótica efectiva. Analizamos 1.932.812 genomas bacterianos para investigar la distribución y movilización de variantes de npmA. npmA no se encuentra en bacterias Gram-negativas, donde se describió originalmente, pero se identifica entre las bacterias Gram-positivas, predominantemente como la variante npmA2 en el linaje Clostridioides difficile ST11 distribuido globalmente. También detectamos npmA2 en dos aislados de Enterococcus fecium resistentes a la vancomicina de un hospital holandés. Tras la secuenciación y el análisis fenotípico, determinamos que los aislados de E. fecium son resistentes a los aminoglucósidos. La caracterización genómica vincula npmA2 con un transposón compuesto, Tn7734, que está integrado dentro de un Elemento Integrativo y Conjugativo (ICE) previamente no caracterizado Tn7740, presente en los aislados clínicos de C. difficile y E. faecium que no son porta de npmA2. Similar a Tn7740, pero no npmA2, aparece en diversos taxones, incluidos los miembros del microbioma humano. Aquí, mostramos que Tn7740 probablemente facilita la movilización entre especies de npmA2 entre estas bacterias Gram-positivas y enfatizamos el riesgo de que los elementos genéticos móviles transfieran la resistencia panaminoglucósidos entre patógenos bacterianos clínicamente importantes».

El uso masivo de los antibióticos y el hecho de que estamos ante una lucha que es global, ha acabado siendo la dura realidad de unas jornadas en las que todo es posible. De un futuro en el que cada paso que se da acabará suponiendo un detalle firme y decidido que puede suponer un detalle esencial.

Los cambios que estamos dando pueden acabar siendo los que nos acompañarán en estas jornadas que hasta la fecha no hubiéramos tenido en consideración. Estaremos ante un giro radical que puede acabar suponiendo una nueva realidad a la que nos enfrentaremos con la mirada puesta a un futuro del todo revelador. Lo que llega puede acabar siendo mucho peor de lo esperado.