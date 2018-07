Los sistemas solares planetarios más cercanos a la Tierra

Si un día tuviésemos que huir de la Tierra, ¿a dónde iríamos? Seguramente a la Luna, a Marte, tal vez a Titán o las nubes de Venus. Pero, ¿qué pasa si el asunto es más grave e implica al Sol? Si hay que irse lejos de aquí, ¿cuáles son los sistemas solares planetarios más cercanos a los que tal vez podríamos llegar tras un viaje de siglos?

Recuerda que, aunque huyamos a un sistema planetario alienígena, eso no significa que tenga mundos con atmósfera respirable para los humanos. Pero tampoco la tiene Marte, y aun así hay proyectos para colonizar el planeta rojo. Es decir, que tan solo necesitaríamos suelo firme y así, al menos, cabría la posibilidad de establecer una colonia con alguna opción de prosperar.

Aun así, no sería nada fácil llegar, ya que uno de los más cercanos que encontramos es Gliese 674, y se ubica a casi 15 años luz. Tiene un planeta de gran tamaño, pero más pequeño que Neptuno, aunque esta no sería una opción, pues no es habitable y orbita en torno a una estrella enana roja.

Tal vez tendríamos más posibilidades en Tau Ceti, a 11,9 años luz. Aquí hay al menos cinco mundos orbitando una estrella parecida al Sol. Sin duda, sería un posible candidato, aunque todos los exoplanetas son entre 2 y 6 veces más masivos que la Tierra. Aun así, dos de ellos podrían estar en la zona habitable.

Los sistemas solares planetarios más próximos al Sol

Sin duda, sería curioso viajar a Epsilon Indi. Está a 11,8 años luz y es un sistema triple con una estrella principal algo menos masiva que el Sol y un par más muy pequeñas, conocidas como enanas marrones. El problema es que se cree que hay un planeta alrededor de la más grande, pero sería como Júpiter.

A 10,5 años luz encontramos Epsilon Eridani, con una estrella parecida al Sol, pero algo más pequeña, con un cinturón de asteroides y un planeta más masivo que la Tierra, pero con un disco de polvo alrededor, por lo que debe ser un sistema joven.

Finalmente, encontramos Alfa Centauri, a solo 4,3 años luz. Aquí hay dos estrellas, y Próxima Centauri tiene un planeta conocido como Próxima b en la zona habitable. Por desgracia, la estrella anfitriona es muy activa, por lo que lanza enormes llamaradas que pueden haber quemado y eliminado su atmósfera. Es decir, que esta gran esperanza para la humanidad podría no ser el vergel que se pensaba que pudo ser años atrás.