Parece París pero es Barcelona: en esta pastelería de Cataluña la bollería, café y vinos no son de este mundo

El sector hostelero se amplía con esta pastelería de Cataluña que viene directamente de Francia donde poder desayunar, comer, merendar, cenar, con una gran cantidad de alimentos de alta calidad. La famosa boulangerie francesa Paul aterriza en Barcelona y atentos porque desde hace poco también está presente en Madrid.

Fundada en 1889, Paul tiene arte y regala arte con sus elaboraciones pasteleras. Pero no se limita a ricos desayunos o meriendas, fusiona los conceptos de boulangerie, café y restaurant, con una oferta premium disponible durante todo el día. La compañía, presente en 56 países y con más de 850 establecimientos, seguirá creciendo en España con dos próximas inauguraciones en Madrid. Esta cadena de pastelerías abrió su primer establecimiento hace más de 135 años, y desde entonces ha crecido en variedad de países.

La pastelería de Cataluña que viene de Francia

De tradición familiar, Paul cuenta con más de 850 establecimientos en 56 países, y concretamente en Barcelona aterriza con dos aperturas en puntos estratégicos: la primera en la emblemática Rambla de Catalunya, 29, y la segunda en la Avenida Diagonal, 433, lugares clave para llevar la experiencia parisina al corazón de las calles de Barcelona.

Además, la firma cuenta con un obrador propio situado en la Calle de Bailén, donde se elaboran a diario los productos para garantizar la máxima frescura y calidad.

La propuesta de calidad de la pastelería de Cataluña que va a más

Con una filosofía basada en la tradición francesa, los nuevos establecimientos Paul son una fusión de boulangerie, donde comprar pan recién horneado elaborado con harinas, muchas de ellas ecológicas, provenientes del molino de las pastelerías en Francia; pastelería de calidad, sin colorantes, conservantes ni aceites de palma y elaborada con la mejor mantequilla; café de especialidad, 100% Arábica, servido por baristas expertos, y restaurant, con una selección de platos calientes para el mediodía acompañados con una selección de vinos y champagne francés.

Así que son establecimientos completos donde hay de todo. Realmente bueno, exquisito, de calidad y pensado para todos. Una de sus ventajas es que puedes ir durante todo el día a Paul, ya sea durante el desayuno, la comida, la merienda o incluso el afterwork, ya que dispone de una variedad de bebidas, cocktails y aperitivos.

Maxime Holder, presidente de Paul, destaca precisamente el cuidado de cada producto y donde se ubican tales establecimientos, «apostamos por un enfoque novedoso y diferencial que sitúa al cliente en el centro de la experiencia. Nuestro objetivo es transmitir con cada producto los valores que han marcado cinco generaciones: la alta calidad, el savoir faire y la producción artesanal, todo ello acompañado de un servicio cercano y un ambiente acogedor donde se cuida cada detalle».

Entre sus productos, (no sabrás cuál elegir porque la gama es extensa), los más demandados son los deliciosos croissants y pain au chocolat, así como las tartaletas de frutas, los macarons o los famosos éclairs.

Mientras que son también importantes la variedad de panes elaborados con masa madre y harinas propias, además de otras creaciones gourmet de origen francés como el famoso paillasson – pastel de patata con salmón – o los famosos huevos pochés con aguacate que deleitarán a los barceloneses a la hora del brunch o la comida.

Nuevas aperturas de la pastelería de Cataluña que viene de Francia

Seguramente veremos próximamente nuevas aperturas de la cadena de pastelerías Paul en Barcelona y en otras ciudades de la comunidad.

Y lo que ya es presente es que Paul está dentro de un ambicioso plan de expansión de la marca en España, y acaba de abrir también en Madrid, una céntrica flagship ubicada en Calle Serrano, 80, y un restaurante en Plaza del Perú, 1. En este último, además, se situará el obrador propio de la cadena, que abastecerá a los distintos establecimientos de la ciudad.

Para este 2026, la compañía prevé seguir creciendo en distintos puntos del país con nuevos establecimientos y modelos negocio como el delivery y take-away, pensados para disfrutar de PAUL en cualquier momento y lugar.

Fundada en 1889 en el norte de Francia, Paul es una histórica cadena familiar de panaderías y cafeterías reconocida en todo el mundo por sus panes artesanales, pastelería y su auténtico legado culinario francés. Con más de 850 establecimientos en 56 países, combina cinco generaciones de maestría panadera con un firme compromiso por la frescura, los ingredientes de primera calidad y el arte de vivir francés.