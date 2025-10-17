Horrorland, el parque temático de Halloween en Barcelona: todas las novedades y precios de miedo

Cuando llega el otoño, y en especial se acerca el final del mes de octubre, es cuando comenzamos a pensar en la fiesta más terrorífica de todas, Halloween, y que en Cataluña tiene una dirección clara que no es otra que Horrorland, el parque temático de Halloween más premiado de Europa. Reconocido seis años consecutivos por los Scare Awards como el mejor Scream Park del continente, este festival del terror ya ha vuelto a su escenario habitual en el parque acuático Isla Fantasia, en Vilassar de Dalt, a tan solo quince minutos de Barcelona. Y lo mejor es que este año promete más sustos, más espectáculo y más gritos que nunca.

Horrorland arrancó hace apenas una semana, y si a eso le sumamos las expectativas que había por volver a tenerlo en activo, no le extraña a nadie que las entradas se agoten por días. Por ejemplo, los sábados ya están agotados y muchos otros días comienzan a hacer sold out, de modo que si tienes ganas de pasar un Halloween especial este año, te gusta el miedo y deseas vivir un plan especial en Cataluña, mejor que te des prisa. Toma nota porque te ofrecemos ahora toda la información sobre fechas, horarios, precios y cómo puedes comprar tus entradas para Horrorland 2025. ¿Te lo vas a perder?.

Cuándo abre el parque del terror

Horrorland, que muchos conocen como el parque del terror, y que de hecho, es el mejor de todos si tenemos en cuenta que está considerado el parque temático de Halloween más premiado de Europa, abrió por fin sus puertas a su edición 2025 el pasado 10 de octubre y permanecerá abierto hasta el 16 de noviembre.

Ya tenemos entonces entre nosotros una séptima edición, que era muy esperada, con 18 jornadas de sustos, gritos y adrenalina pura, si bien este año el parque prevé recibir 34.000 visitantes, un 20 % más que en 2024.

Y todos ellos deben prepararse para vivir lo mejor del terror, con personajes inquietantes, ocho casas encantadas, cinco espectáculos, experiencias interactivas y hasta una nueva atracción de posesión demoníaca y que convertirán el recinto en un auténtico infierno de diversión. Desde el momento en que se cruza la puerta, el visitante deja de ser espectador para convertirse en protagonista de una pesadilla cuidadosamente diseñada.

Entre las atracciones, destacan este año tres nuevas Haunted houses y dos espectáculos inéditos, entre ellos la impactante EXXXORCISMO, una experiencia extrema individual sólo apta para mayores de 18 años, y la Survival Maze Cyberpunk, presentada por Eva Soriano, descrita como «la atracción más adrenalínica de todo Horrorland».

Y entre las favoritas que repiten están el Dr. Heinz’s Asylum, el terrorífico manicomio del año pasado, y McAbro, el restaurante de payasos asesinos que regresa con un nuevo espectáculo sobre su origen. En total, esas ocho casas encantadas y una ambientación cinematográfica que hacen de Horrorland 2025 una edición de infarto, con el sello inconfundible de sus creadores, Cristina Raya y David Moreno, fundadores de Horror Box.

Además, el icónico Inferno’s Club abrirá sus puertas después del cierre del parque para quienes quieran seguir la fiesta con un ambiente de lo más escalofriante.

Precios y horarios

En cuanto a los precios para esta edición de Horrorland 2025 se mantienen dentro de la línea de años anteriores, con distintas modalidades según la experiencia que se quiera vivir. Todas las tarifas incluyen acceso al parque y sus atracciones, aunque la rapidez y el nivel de exclusividad varían según el tipo de entrada:

Entrada General: 42 euros (antes costaba 48 euros)

Fast Pass: 79 euros (precio online, antes 85 euros). Con esta entrada no hace falta que hagas cola, tendrás paso prioritario.

(precio online, antes 85 euros). Con esta entrada no hace falta que hagas cola, tendrás paso prioritario. VIP: 139 euros . Incluye beneficios adicionales.

. Incluye beneficios adicionales. RIP Tour: 250 euros. Se trata de una experiencia exclusiva con visita guiada “backstage” y trato personalizado.

Todos estos tipos de entradas, sólo se pueden comprar a través de la web oficial de Horrorland, y se recomienda hacerlo con antelación, ya que las fechas más populares se agotan al momento. Por ejemplo, para los sábados ya no tienes entradas, pero todavía tienes para comprar el resto de días (viernes y domingos), y recuerda que Horrorland dura hasta mediados de noviembre.

En cuanto a horarios, los fines de semana (viernes, sábado y domingo) del 10 al 25 de octubre, el horario es de 18:00 a 00:00 horas con la atracción de Inferno´s Club a partir de las 00:00 horas, y los fines de semana del 26 de octubre al 16 de noviembre el horario es de 19:00 a 01:00 horas con Inferno´s Club comenzando una hora más tarde.

Recuerda que la localización de Horrorland es en la Isla Fantasia en Vilassar de Dalt, que ofrece un entorno amplio y bien comunicado, con aparcamiento gratuito y transporte público disponible desde Barcelona. Es un punto intermedio ideal para quienes buscan pasar una noche completa de miedo sin alejarse demasiado de la ciudad. Si vas en coche, debes tomar la C-32, salida 92 pero tienes también la opción de ir con los autobuses C3 o N81.