El 11 de septiembre es el Día de la Fiesta de Cataluña y como es costumbre se celebra una manifestación que recorre las principales calles de Barcelona y que sirve para reivindicar la identidad catalana y como no, es la ocasión en la que más se hace sentir el independentismo catalán. Conozcamos ahora, cuál será el horario y recorrido de la manifestación de la Diada de Cataluña 2021.

Diada de Cataluña 2021: horario y recorrido de la manifestación

La Assemblea Nacional Catalana (ANC) es la encargada un año más, de organizar la manifestación de la Diada de Cataluña que se celebra cada 11 de septiembre. Un acto más reivindicativo que festivo que recorrerá las calles de Barcelona de una forma más masiva que el año 2020, marcado por la pandemia de Coronavirus.

El comienzo de la manifestación está fijado en la Plaza Urquinaona a partir de las 17:14 horas aunque se ha solicitado a los asistentes que ya estén presentes en la plaza un poco antes: a partir de las 16:30 horas.

De este modo, la organización podrá repartir a todo el mundo con la distancia suficiente. Una medida de precaución frente al Coronavirus si bien la idea es la de evitar que hayan grandes aglomeraciones de gente. Recordemos que aunque la incidencia acumulada de contagios por Covid-19 ha bajado en Cataluña (poco más de 80 casos por cada 100.000 habitantes actualmente), la pandemia sigue estando presente y no se desea que la celebración de la Diada sea un nuevo foco de contagios masivos y más este año que todo el mundo está invitado a participar y no se requiere, como en 2020, una inscripción previa.

Una vez comience la manifestación, los asistentes recorrerán Via Laietana, girarán por el Paseo de Isabel II y por la avenida de Marqués de Argentera hasta llegar a las puertas de la Estación de Françia, donde se celebrará el acto central de la manifestación a partir de las 18:30 horas. En el escenario que habrá allí montado (y no en el Parque de la Ciudadela como estaba previsto en un principio), se escucharán las palabras tanto de la ANC, como de Òmnium Cultural y la Assemblea de Municipis per la Independència.

Este año el Parque de la Ciudadela no será entonces el «fin de fiesta» de la manifestación de la manifestación de la Diada como era costumbre hasta el año pasado, pero de todas maneras ANC ha emitido un comunicado en el que informa que la Generalitat se ha comprometido a mantener el parque abierto para todas aquellas personas que deseen acabar allí la manifestación.