Cielo despejado en buena parte de la provincia, aunque algunas nubes bajas podrían asomarse en el litoral al inicio del día. Las temperaturas mínimas descenderán en las zonas bajas, mientras que las máximas experimentarán un ligero ascenso. Con brisas en el litoral por la tarde, aquí tienes la previsión del tiempo en Barcelona hoy, en los núcleos más importantes.

Previsión del tiempo en Barcelona hoy 21 de febrero

Barcelona: cielo despejado y ambiente cálido

El cielo de Barcelona se despereza lentamente esta mañana, ofreciendo un lienzo azul salpicado de nubes suaves que no amenazan con lluvia. Con temperaturas que rondan los 8 grados al amanecer, la sensación térmica se mantendrá fresca, pero a medida que el sol, que saldrá a las 07:38, se eleva, se espera que el termómetro alcance los 17 grados. La brisa suave, con vientos de hasta 10 km/h, acariciará la ciudad, haciendo que el ambiente se sienta más ligero.

Ya por la tarde, el cielo se tornará más despejado, brindando un respiro cálido antes de que el sol se esconda tras el horizonte a las 18:32. La temperatura se mantendrá agradable, aunque la humedad, que puede llegar a ser algo elevada, podría hacer que el ambiente se sienta un poco pesado. Sin embargo, no hay riesgo de lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día perfecto para pasear por las calles de la ciudad.

L’ Hospitalet de Llobregat: nubes grises y viento fuerte

Las nubes grises se ciernen sobre L’ Hospitalet de Llobregat, presagiando un día de inestabilidad que alterará la rutina habitual. La mañana comienza fresca, con temperaturas que rondan los 7 grados y un cielo cubierto que invita a la reflexión. A medida que avanza el día, el viento del sur soplará con fuerza, alcanzando ráfagas de hasta 30 km/h, mientras la temperatura máxima se eleva a 18 grados.

La tarde traerá consigo un notable descenso térmico, con una sensación que podría bajar hasta los 5 grados. La humedad, que alcanzará un 90%, puede hacer que el ambiente se sienta aún más pesado. Con la probabilidad de lluvias en el aire, es recomendable llevar paraguas y abrigarse bien antes de salir.

Cielo despejado y ambiente agradable en Badalona

El día amanece en Badalona con un cielo mayormente despejado, ideal para disfrutar de las primeras horas de luz que comenzarán a las 07:38. A medida que avanza la mañana, la temperatura se situará en torno a los 7°C, con una sensación térmica que podría descender hasta los 5°C, lo que nos recuerda que aún estamos en una época fresca. La humedad relativa se mantendrá en un 40%, lo que hará que el ambiente sea más agradable.

Por la tarde, el cielo se tornará parcialmente nublado y la temperatura alcanzará su punto máximo de 17°C, aunque la sensación térmica se mantendrá en ese mismo rango. Con vientos suaves de hasta 10 km/h, la jornada se presentará tranquila, sin probabilidad de lluvia, lo que permitirá disfrutar de las horas de luz hasta la puesta del sol a las 18:31.

Cielo algo nublado y ambiente agradable en Sabadell

El tiempo se presenta estable a lo largo de la jornada, con temperaturas que oscilarán entre los 4 y los 18 grados. Durante la mañana, el cielo estará algo nuboso, mientras que por la tarde se espera un ligero despeje. Aunque hay una leve posibilidad de lluvia, el viento será suave, lo que contribuirá a un ambiente agradable.

Es un día ideal para disfrutar de un paseo al aire libre o realizar actividades cotidianas con tranquilidad. La temperatura templada y la brisa ligera invitan a salir y aprovechar el entorno, así que no dudes en salir a disfrutar de lo que ofrece el día.