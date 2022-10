Aragonés nombra a ex dirigentes del PSC y Podemos como consellers en su nuevo Govern en solitario

Pere Aragonés ya ha nombrado a un nuevo equipo de consejeros tras la salida del Govern catalán de Junts esta semana. El president de la Generalitat ha nombrado como nuevos consellers del nuevo Ejecutivo automómico en solitario de ERC a ex dirigentes socialistas, de Podemos o convergentes.

Según consta en la relación de nombres anunciada en la tarde de este domingo mediante un comunicado, son nuevos miembros del Govern catalán el ex dirigente socialista Joaquim Nadal como titular de la cartera de Universidades e Investigación; Meritxell Serret como consellera de Acción Exterior; el ex diputado CDC Carles Campuzano de Drets Socials, y la ex dirigente de Podem Gemma Ubasart de Justicia. Serret huyó a Bélgica en 2017 tras el referéndum ilegal y, posteriormente, acabó entregándose a las autoridades españolas.

Lo ha anunciado el Govern en un comunicado, en el que también se indicaba que Aragonés mantiene la estructura de 14 departamentos y que el resto de nuevos consellers son Natàlia Mas de Economia; Manel Balcells de Salud, y Juli Fernández de Territorio.

Está previsto que los nuevos consellers tomen posesión el martes por la mañana antes de la reunión del Consell Executiu, que será la primera del nuevo Govern de ERC en solitario sin Junts.