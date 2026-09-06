Un cielo poco nuboso y temperaturas elevadas dominarán el día en la provincia de Barcelona, donde se podrán alcanzar hasta 40 grados en algunas áreas. El viento se mantendrá flojo con dirección variable. Aquí tienes la previsión del tiempo en Barcelona hoy, en los núcleos más importantes.

Previsión del tiempo en Barcelona hoy 6 de septiembre

Barcelona: cielo nublado y ambiente calido

El cielo de Barcelona se despereza bajo un manto de nubes, prometiendo una jornada sin lluvias que podría recordar a una suave caricia. Esta mañana la temperatura arranca en 25°C, con una sensación térmica que podría alcanzar los 34°C en horas de mayor calor, mientras el viento soplará gentilmente desde el sureste a unos 10 km/h. Con una humedad que sube hasta un 85%, el ambiente se sentirá algo cargado y el sol, que saldrá a las 07:22, será un tímido invitado hasta que se asiente en su trono.

Ya por la tarde, el termómetro se alzará hasta los 32°C, creando un ambiente perfecto para disfrutar de las últimas horas de luz, que nos regala hasta las 20:15. Aunque el viento será suave, es fundamental estar atentos a algunas ráfagas que podrían llegar hasta los 34 km/h. Con el cielo perezoso y sin riesgo de precipitaciones, será un día ideal para pasear por la ciudad y disfrutar de su vibrante vida.

L’ Hospitalet de Llobregat: nubes grises y viento cambiante

Las nubes grises cubren el horizonte de L’ Hospitalet de Llobregat, presagiando un día inestable. La brisa fresca comienza a mover los árboles, creando un ambiente tenso y expectante. A medida que avanza la mañana, el cielo se mantendrá cubierto y las temperaturas oscilarán entre los 24 y 29 grados, mientras un viento del sureste sopla a 10 km/h.

A medida que se acerque la tarde, la situación cambiará drásticamente. Los fuertes ráfagas del viento, que alcanzarán hasta 35 km/h, se sumarán a una sensación térmica que podría superar los 35 grados y las altas humedades podrían resultar agobiantes. Es un día en el que se aconseja llevar paraguas y estar atentos a posibles sorpresas en forma de lluvias repentinas.

Ambiente cálido y algo pesado en Badalona

Con el sol asomando en el horizonte a las 07:22, Badalona despierta bajo un cielo parcialmente nublado. La temperatura mínima se sitúa en unos agradables 23 °C, creando un ambiente que será predominantemente cálido a lo largo de la jornada. La probabilidad de lluvia es prácticamente nula, así que no hay que preocuparse por un chaparrón sorpresa. Sin embargo, la humedad relativamente alta, alcanzando el 85%, puede hacer que el ambiente se sienta algo pesado.

A medida que avanza el día, las temperaturas subirán, alcanzando una máxima de 33 °C por la tarde. Con un viento del sureste soplando a 10 km/h y ráfagas que podrían llegar a 36 km/h, es recomendable tomar precauciones. La luz del día se extenderá hasta las 20:15, proporcionando horas perfectas para disfrutar al aire libre en esta jornada calurosa y húmeda.

Cielo algo nublado y sol brillante en Sabadell

El tiempo en Sabadell presenta una jornada mayormente estable, con temperaturas que oscilarán entre los 22 y los 35 grados. Aunque el cielo se mantendrá algo nuboso en la mañana, se espera que por la tarde brille el sol, con vientos suaves. Las posibilidades de lluvia son prácticamente inexistentes, ofreciendo un día ideal para disfrutar al aire libre.

Aprovechar esta jornada serviría para dar un paseo por los rincones de la ciudad o realizar actividades cotidianas sin prisa. Con un ambiente tranquilo y temperaturas agradables, es una buena oportunidad para disfrutar de momentos al aire libre y desconectar.

Principales avisos para hoy en Barcelona según la AEMET

Aviso de temperaturas máximas de nivel naranja en el prelitoral de Barcelona, con temperaturas que alcanzarán los 39 ºC.