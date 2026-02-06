Hoy, 6 de febrero de 2026, el cielo en toda la provincia de Barcelona se presentará poco nuboso, aunque por la tarde se espera un aumento de nubes de oeste a este. Las temperaturas se mantendrán estables o en ascenso, con heladas débiles en el Prepirineo y un viento flojo a moderado, que podría intensificarse en el extremo sur. Aquí tienes la previsión del tiempo en Barcelona hoy, en los núcleos más importantes.

Previsión del tiempo en Barcelona hoy 6 de febrero

Barcelona: cielo variable con chubascos y viento

El cielo se despereza lento en Barcelona, donde la jornada de hoy promete ser un tanto variable. A primera hora, la temperatura se mantiene fresca, rondando los 10 grados, mientras el viento sopla suavemente desde el oeste a unos 20 km/h. Sin embargo, a medida que avanza el día, la probabilidad de chubascos aumenta, especialmente por la tarde, cuando el termómetro alcanzará los 17 grados, aunque la sensación térmica podría sentirse un poco más cálida.

Ya por la tarde, el cielo se tornará más nublado y la humedad comenzará a hacerse notar, creando un ambiente algo pesado. Las ráfagas de viento podrían intensificarse, así que es recomendable estar preparado para un día con cambios. Al caer la noche, la temperatura descenderá a unos 11 grados y aunque la lluvia no será constante, hay que estar atentos a posibles sorpresas. Con el sol asomando a las 07:57 y despidiéndose a las 18:13, la luz del día nos acompañará en esta jornada de contrastes.

L’ Hospitalet de Llobregat: nubes grises y posibilidad de lluvia

Las nubes grises se ciernen sobre L’ Hospitalet de Llobregat, presagiando un día de inestabilidad que alterará la rutina habitual. La mañana comienza fresca, con temperaturas que rondan los 12 grados, mientras el viento sopla suavemente, aunque pronto se intensificará, trayendo consigo la posibilidad de lluvias.

A medida que avanza la jornada, el cielo se tornará más denso y la probabilidad de lluvia alcanzará un 65% en la tarde-noche. Las ráfagas de viento podrían superar los 40 km/h y la sensación térmica descenderá hasta los 7 grados. Es un día para no olvidar el paraguas y abrigarse bien, ya que la humedad puede resultar agobiante.

Día variable con posibles lluvias en Badalona

El día amanece en Badalona con temperaturas frescas que rondan los 13 grados, mientras el sol se asoma a las 07:57. A lo largo de la mañana, el cielo se mantendrá parcialmente nublado, con una probabilidad de lluvia muy baja, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable. Sin embargo, a medida que avance la tarde, la situación cambiará. La probabilidad de lluvia aumenta hasta un 45% y el cielo se tornará más nublado. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 17 grados, pero la sensación térmica podría ser un poco más fresca, llegando a los 13 grados.

El viento soplará desde el oeste a una velocidad media de 25 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 45 km/h, por lo que se recomienda tener precaución. La humedad relativa oscilará entre el 40% y el 70%, lo que generará un ambiente algo pesado en las horas más cálidas. Con la puesta del sol a las 18:13, Badalona disfrutará de unas 10 horas de luz, marcando un día variable que invita a estar atentos a los cambios en el tiempo.

Cielo nublado y ambiente templado en Sabadell

El tiempo se presenta templado, con un cielo que alternará nubes a lo largo de la jornada. Aunque hay posibilidad de algunas lluvias por la tarde-noche, la mañana se mantendrá tranquila y sin precipitaciones, con temperaturas que oscilarán entre los 6 y 16 grados. El viento soplará de forma leve, aportando una sensación agradable.

Es un día ideal para pasear y disfrutar de las actividades al aire libre, ya que el ambiente será propicio para salir a dar un paseo o realizar recados. Aprovecha la oportunidad para disfrutar de un café en una terraza o simplemente para conectar con la naturaleza.

Principales avisos para hoy en Barcelona según la AEMET