AEMET prevé nubes y ligero descenso de temperaturas en Barcelona con heladas y viento suave

Hoy, 4 de febrero de 2026, la provincia de Barcelona se presenta con intervalos nubosos y temperaturas en ligero descenso. Se esperan heladas débiles en el Prepirineo y en la depresión central, además de un viento flojo que variará en dirección. Aquí tienes la previsión del tiempo en Barcelona hoy, en los núcleos más importantes.

Previsión del tiempo en Barcelona hoy 4 de febrero

Barcelona: cielo gris con chubascos y sol al atardecer

El cielo de Barcelona se despereza lento esta mañana, cubierto por un manto gris que sugiere la posibilidad de chubascos. Con una probabilidad de lluvia bastante alta, es recomendable llevar paraguas, especialmente en las horas previas al mediodía. Las temperaturas se mantendrán frescas, rondando los 8 grados, mientras que el viento soplará suavemente del sur a unos 15 km/h, aportando una sensación térmica que podría descender hasta los 5 grados.

Ya por la tarde, el sol se asomará tímidamente entre las nubes, elevando la temperatura hasta los 14 grados. La probabilidad de lluvia disminuirá considerablemente, dejando espacio para disfrutar de un ambiente más despejado. A medida que el día avance, la humedad, que alcanzará niveles altos, hará que el aire se sienta algo pesado. Con la puesta del sol a las 18:10, los barceloneses podrán disfrutar de unas horas de luz antes de que la noche se instale, trayendo consigo un descenso en las temperaturas.

L’ Hospitalet de Llobregat: nubes grises y probabilidad de lluvia

Las nubes grises se ciernen sobre L’ Hospitalet de Llobregat, presagiando un día de inestabilidad que alterará la rutina habitual. La mañana comienza fresca, con temperaturas que rondan los 7 grados y una sensación térmica que puede descender hasta los 5. A medida que avanza el día, la probabilidad de lluvia se eleva al 90%, acompañada de un viento del sur que soplará a 15 km/h, creando un ambiente húmedo y pesado.

La tarde traerá un ligero respiro, con una probabilidad de lluvia que caerá al 5%, pero no se espera un gran cambio en la temperatura, que alcanzará un máximo de 15 grados. Sin embargo, la sensación térmica seguirá siendo baja, lo que puede hacer que el aire se sienta más frío de lo que realmente es. Es recomendable llevar paraguas y abrigarse bien, ya que el viento puede intensificar la sensación de frescura.

Cielo nublado con probabilidad de lluvia en Badalona

El día amanece en Badalona con un cielo mayormente cubierto y una alta probabilidad de lluvia del 90% durante la mañana, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas. Las temperaturas oscilarán entre los 6°C de mínima y los 15°C de máxima, aunque la sensación térmica podría sentirse un poco más fresca, especialmente por la mañana. El viento soplará del sur a una velocidad moderada de 15 km/h, con algunas ráfagas que podrían alcanzar los 30 km/h, así que es importante estar atento.

A medida que avance la jornada, la probabilidad de lluvia disminuirá y por la tarde se espera un cielo parcialmente nublado. La temperatura irá subiendo, alcanzando su punto máximo en torno a las 15°C, mientras que la humedad, que puede llegar hasta el 80%, hará que el ambiente se sienta algo pesado. Con la salida del sol a las 07:59 y su puesta a las 18:10, disfrutaremos de más de diez horas de luz, aunque el tiempo fresco y húmedo nos acompañará durante todo el día.

Cielo nublado con mejora por la tarde en Sabadell

El tiempo se presenta con un cielo parcialmente nublado durante la mañana, con algunas posibilidades de lluvia que podrían aparecer en las primeras horas. A medida que avance el día, las nubes irán dando paso a un ambiente más despejado, con temperaturas que alcanzarán los 14 grados, lo que proporcionará una sensación térmica agradable.

Es un día ideal para disfrutar de un paseo al aire libre o realizar actividades cotidianas, ya que el viento será leve y la tarde promete ser tranquila. Aprovechar el buen tiempo puede ser una excelente manera de desconectar y disfrutar de la ciudad.