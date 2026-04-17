Qué días son festivo en Andalucía por la Feria de Abril 2026: el BOE confirma el calendario laboral

La Feria de Abril de Sevilla 2026 ya cuenta casi las horas para su arranque. Comienza el 21 de abril, aunque será la noche previa cuando se viva uno de los momentos más esperados con el tradicional alumbrado, y a partir de ahí, hasta el día 26, la ciudad se transforma por completo y el ritmo lo marcan las casetas, el Real y las tardes de toros. Y en medio de todos esos días de celebración surge cada año la misma duda: ¿hay alguna jornada que sea realmente festiva? La respuesta está en el conocido como Miércoles de Feria, que en 2026 cae el 22 de abril y figura como día no laborable dentro del calendario laboral de Sevilla.

Aunque muchas personas asocian toda la semana de feria con el poder tener días libres, lo cierto es que no es así. Puede que veas a muchos asistentes, tanto los famosos, como los que no lo son, pero dentro de la Feria de Abril de Sevilla, la mayoría de jornadas siguen siendo laborables con normalidad, algo que sorprende especialmente a quienes no están familiarizados con cómo se organiza el calendario en la capital andaluza. Por eso conviene tener claro qué dice exactamente el calendario laboral de 2026 y por qué sólo hay un día concreto, el Miércoles de Feria, que se mantiene como festivo en Sevilla mientras que en el resto de Andalucía la actividad continúa sin cambios.

Qué días son festivo en Andalucía por la Feria de Abril 2026

El miércoles 22 de abril de 2026 es el único día festivo vinculado directamente con la Feria de Abril. Se trata del llamado Miércoles de Feria, una jornada que el Ayuntamiento de Sevilla incluye cada año dentro de los dos festivos locales que contempla en su calendario laboral. Esto implica que ese día es no laborable únicamente en Sevilla capital. En el resto de municipios andaluces, salvo decisión propia, se trabaja con normalidad.

No se trata sin embargo, de una elección que sea nueva sino que se viene repitiendo de forma continuada desde hace varios años y, a día de hoy, está completamente consolidada dentro del calendario de la ciudad.

Por qué el Miércoles de Feria es festivo (y qué pasa con San Fernando)

Detrás de la decisión de tener como festivo el Miércoles de Feria hay un cambio que se ha ido asentando con el tiempo. Tradicionalmente, uno de los festivos locales en Sevilla era el 30 de mayo, día de San Fernando, patrón de la ciudad. Sin embargo, el Ayuntamiento empezó a trasladar ese descanso a uno de los días de feria, buscando encajarlo mejor con la realidad social de la ciudad durante esa semana. La medida terminó de afianzarse tras una consulta ciudadana celebrada en 2016, en la que los sevillanos respaldaron tanto el modelo de feria como la inclusión de un festivo en mitad de esos días.

Desde entonces, el Miércoles de Feria ha sustituido de forma práctica a ese festivo tradicional, aunque en los últimos años no han faltado propuestas para recuperar el día de San Fernando como jornada no laborable.

Qué dice el BOE sobre el calendario laboral en Andalucía

El calendario laboral de 2026, publicado oficialmente, establece la estructura habitual que se repite cada año en toda España ya que en total, hay 14 días festivos:

9 de carácter nacional

3 autonómicos

2 locales, que decide cada ayuntamiento

Es en este último apartado donde se incluye el Miércoles de Feria en Sevilla, junto al otro festivo local habitual, el Corpus Christi.

Este sistema explica por qué no todos los festivos afectan por igual a toda Andalucía y por qué una fecha clave en Sevilla puede ser un día laborable en otras provincias.

Por qué no toda la Feria de Abril es festiva

Aunque la Feria de Abril se celebra entre el 21 y el 26 de abril, eso no significa que toda la semana sea no laborable. De hecho, salvo el miércoles, el resto de días son laborables para la mayoría de trabajadores. Esto obliga a muchos sevillanos a compaginar la feria con su jornada habitual o a pedir días libres si quieren disfrutarla con más calma. Al mismo tiempo, ese único festivo en mitad de la semana permite concentrar una gran afluencia de público en uno de los momentos clave del calendario.

De hecho, que el festivo caiga en miércoles no es casual, sino que se sitúa justo en el centro de la feria, cuando el ambiente ya está completamente asentado y la actividad alcanza uno de sus puntos más altos. En la práctica, funciona como un día que facilita la asistencia al recinto ferial sin necesidad de coger vacaciones y ayuda a repartir mejor la afluencia de visitantes a lo largo de toda la semana. Y este 2026, volverá a desempeñar ese papel, confirmando una fórmula que Sevilla lleva años repitiendo y que ya forma parte de la propia estructura de la Feria de Abril.