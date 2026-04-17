Hoy, 17 de abril de 2026, el cielo se presenta nuboso o cubierto por nubes altas y bajas, con brumas matinales y vespertinas en las zonas más elevadas. Las temperaturas mínimas se mantienen estables en el litoral, mientras que en el interior experimentan un ligero ascenso. Las máximas también suben en la Cordillera, pero descienden en la costa. El viento soplará de forma suave, predominando del norte en el litoral y variable en el interior. Aquí tienes la previsión del tiempo en Bilbao hoy, en los núcleos más importantes.

Así estará el tiempo en Bilbao hoy

Bilbao: cielo gris con sol a mediodía

El cielo de Bilbao se despereza lentamente esta mañana, mostrando un manto gris que promete un día sin lluvias. Con temperaturas que rondan los 10 grados, la sensación térmica se mantendrá fresca, aunque el sol, que asomará tímidamente a las 07:26, podría calentar el ambiente hasta alcanzar los 24 grados en su punto álgido. La brisa suave, con vientos de hasta 15 km/h, acariciará la ciudad, haciendo que el aire se sienta más ligero a medida que avanza la jornada.

Ya por la tarde, el cielo se tornará más despejado, ofreciendo un respiro a la humedad que, aunque no será abrumadora, se sentirá en el ambiente. Con una máxima de 24 grados y una mínima de 9, la temperatura se mantendrá agradable durante la tarde-noche, cuando el sol se ocultará a las 20:56, dejando tras de sí un día que, sin duda, invitará a disfrutar de los espacios al aire libre.

Cielo gris y viento fresco en Baracaldo

La mañana en Baracaldo se presenta con un cielo grisáceo que anticipa un día de inestabilidad. El viento sopla con fuerza desde el noroeste, creando una sensación de frescura que contrasta con la calidez de la temperatura máxima de 22 grados. A medida que avanza la jornada, las nubes se irán espesando, aunque no se esperan lluvias significativas hasta la tarde.

Por la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 10 grados, mientras que por la tarde se alcanzarán los 16. Sin embargo, el viento, que puede superar los 40 km/h, podría hacer que la sensación térmica baje hasta los 9 grados. Con una humedad que oscilará entre el 60 y el 100%, es recomendable llevar un abrigo y no olvidar la bufanda para enfrentar el día.

Guecho: día soleado y agradable para disfrutar

El día amanece en Guecho con un cielo despejado y una temperatura mínima de 10°C, lo que promete una jornada fresca y agradable. A medida que avanza la mañana, la temperatura irá subiendo hasta alcanzar los 19°C por la tarde, con una sensación térmica similar. La humedad se mantendrá en niveles moderados, entre el 70% y el 100%, lo que puede hacer que el ambiente se sienta un poco pesado. El viento soplará del norte a una velocidad media de 15 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 6 km/h, lo que no representa un gran inconveniente.

A lo largo de la jornada, no se espera lluvia, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y luminoso, con aproximadamente 13 horas de luz desde la salida del sol a las 07:26 hasta su puesta a las 20:57. Por la tarde, el cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que hará que la temperatura se sienta agradable para actividades al aire libre. En resumen, será un día ideal para disfrutar de la belleza de Guecho sin preocupaciones por el tiempo.

Santurce: cielo despejado y brisa suave

El tiempo se presenta estable, con un cielo mayormente despejado durante la mañana y algunas nubes dispersas por la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 20 grados, con una brisa suave que hará más agradable la jornada.

Es un día ideal para pasear y disfrutar de las actividades al aire libre, ya que no se prevén lluvias ni cambios bruscos. Aprovecha la tranquilidad del ambiente para relajarte y disfrutar de un buen café en alguna de las terrazas locales.

Cielo despejado y sol radiante en Basauri

La mañana en Basauri se presenta con cielos despejados y una temperatura fresca que ronda los 9 grados, creando un ambiente agradable para comenzar el día. A medida que avanza la jornada, el sol irá ganando protagonismo, alcanzando una máxima de 24 grados por la tarde, lo que promete un tiempo cálido y soleado. Es recomendable salir con ropa ligera y disfrutar de un paseo al aire libre, aprovechando la buena temperatura y la ausencia de lluvia.