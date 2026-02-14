Hoy, 14 de febrero de 2026, la provincia de Barcelona se presenta con intervalos nubosos y un contraste térmico notable: las temperaturas mínimas descenderán mientras que las máximas experimentarán un ligero ascenso. Se prevén heladas débiles en el Prepirineo y un viento moderado del noroeste, que podría alcanzar rachas muy fuertes en zonas altas. Aquí tienes la previsión del tiempo en Barcelona hoy, en los núcleos más importantes.

Previsión del tiempo en Barcelona hoy 14 de febrero

Barcelona: cielo despejado y brisa fresca

El cielo de Barcelona se despereza lentamente esta mañana, con algunas nubes que se asoman tímidamente, pero sin riesgo de lluvia. La temperatura comienza en unos frescos 12 grados, mientras el viento del noreste sopla con fuerza, alcanzando ráfagas de hasta 65 km/h, lo que puede hacer que la sensación térmica se sienta un poco más fría. A medida que avanza el día, el sol se hará más presente, elevando el termómetro hasta los 18 grados y la humedad se mantendrá en un nivel moderado, evitando que el ambiente se sienta demasiado pesado.

Ya por la tarde, el cielo se despejará aún más, ofreciendo un respiro de luz que se extenderá hasta la puesta del sol a las 18:23. Con temperaturas que rondarán los 15 grados, la jornada promete ser agradable, ideal para disfrutar de un paseo al aire libre. La brisa fresca del viento seguirá acompañando, pero sin la intensidad de la mañana, lo que permitirá que la tarde se sienta más cálida y acogedora. En resumen, un día perfecto para disfrutar de la belleza de la ciudad.

L’ Hospitalet de Llobregat: aire fresco y nubes amenazantes

Las primeras luces del día en L’ Hospitalet de Llobregat traen consigo un aire fresco y una atmósfera cargada de inestabilidad. Las nubes se agrupan en el horizonte, presagiando un día que no será del todo tranquilo. A medida que avanza la mañana, el viento comienza a soplar con fuerza, alcanzando velocidades de hasta 30 km/h, mientras la temperatura se mantiene en torno a los 11 grados.

La mañana se presenta con una ligera probabilidad de lluvia, pero será en la tarde cuando el tiempo se torne más apremiante, con cielos nublados y una sensación térmica que podría descender hasta los 7 grados. La humedad, que alcanzará un 65%, puede resultar agobiante. Es recomendable llevar paraguas y abrigarse bien, ya que el viento y el frío marcarán la pauta del día.

Cielo nublado y ambiente fresco en Badalona

El día amanece en Badalona con un cielo parcialmente nublado, donde la temperatura mínima ronda los 10 grados. A medida que avanza la mañana, la sensación térmica se mantendrá en torno a los 11 grados, con una probabilidad de lluvia del 25%, aunque no se espera que afecte significativamente la jornada. El viento soplará del norte a una velocidad media de 15 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 30 km/h, así que es recomendable estar atento.

Por la tarde, el cielo se mantendrá similar, pero la temperatura máxima alcanzará los 18 grados, ofreciendo un ambiente fresco y agradable. La humedad relativa oscilará entre el 30% y el 70%, lo que puede hacer que el ambiente se sienta un poco pesado. Con la salida del sol a las 07:47 y su puesta a las 18:23, disfrutaremos de más de 10 horas de luz natural en esta jornada.

Cielo nublado y tarde despejada en Sabadell

El tiempo se presenta estable, con un cielo mayormente nublado durante la mañana y algo más despejado por la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y los 17 grados, con una leve brisa que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca en algunos momentos.

Es un día ideal para disfrutar de un paseo al aire libre o realizar actividades cotidianas con tranquilidad. Aprovechar las horas de sol puede ser una excelente manera de recargar energías y disfrutar del entorno.

Principales avisos para hoy en Barcelona según la AEMET