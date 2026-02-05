Cielo muy nuboso en toda la provincia de Barcelona, con precipitaciones débiles que serán más notables en el interior occidental. Las temperaturas experimentarán un ascenso, mientras que el viento soplará flojo en el litoral y moderado en el resto. Aquí tienes la previsión del tiempo en Barcelona hoy, en los núcleos más importantes.

Previsión del tiempo en Barcelona hoy 5 de febrero

Barcelona: cielo nublado y lluvias persistentes

El cielo de Barcelona se despereza lento esta mañana, con una probabilidad elevada de lluvias que podría sorprender a los más desprevenidos. Las nubes, como un manto gris, cubrirán la ciudad, mientras el viento sopla suavemente, casi imperceptible. Las temperaturas se mantendrán frescas, rondando los 10 grados, pero la sensación térmica podría descender un poco más, dejando un ambiente algo cargado y húmedo.

Ya por la tarde, la situación no mejorará mucho, ya que la lluvia seguirá acechando y el cielo se tornará más denso. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 15 grados, aunque la sensación térmica podría llegar a sentirse más cálida. Con el sol ocultándose a las 18:12, la jornada se cerrará con un aire de melancolía, recordándonos que el tiempo en Barcelona siempre tiene sorpresas bajo la manga.

L’ Hospitalet de Llobregat: cielo nublado y lluvias inminentes

Las nubes grises se ciernen sobre L’ Hospitalet de Llobregat, presagiando un día de inestabilidad. La mañana comienza con un cielo parcialmente cubierto, donde la temperatura ronda los 10 grados, mientras el viento sopla suavemente. Sin embargo, a medida que avanza el día, la probabilidad de lluvia se eleva al 100% y las primeras gotas podrían caer antes del mediodía, dando paso a un ambiente más fresco y húmedo.

La tarde traerá consigo un cambio notable, con un cielo más denso y una probabilidad de lluvia del 95%. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 17 grados, pero la sensación térmica podría descender hasta los 6 grados, lo que hará que el aire se sienta más frío. Con ráfagas de viento que podrían alcanzar los 30 km/h, es recomendable llevar paraguas y abrigarse bien antes de salir.

Ambiente húmedo y lluvioso hoy en Badalona

El día amanece en Badalona con un cielo parcialmente nublado y una temperatura mínima de 8 grados, aunque la sensación térmica puede descender hasta los 6 grados, lo que nos recuerda que aún estamos en una época fresca. A medida que avanza la mañana, la probabilidad de lluvia se eleva al 90%, por lo que es recomendable llevar paraguas. La humedad relativa alcanzará un 85%, haciendo que el ambiente se sienta pesado.

Por la tarde, el cielo se mantendrá cubierto y la probabilidad de lluvia se incrementará hasta un 95%. La temperatura máxima alcanzará los 16 grados, pero la sensación térmica podría ser similar, lo que sugiere un día variable y húmedo. Con el sol saliendo a las 07:58 y poniéndose a las 18:11, disfrutaremos de más de diez horas de luz, aunque con un tiempo que invitará a estar preparados para la lluvia.

Cielo variable y ambiente tranquilo en Sabadell

El tiempo se presenta estable a lo largo de la jornada, con un cielo que alternará entre algo nuboso y momentos más despejados. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 13 grados y aunque hay posibilidad de algunas lluvias, estas serán ligeras y no afectarán significativamente el día.

Es un momento ideal para disfrutar de un paseo al aire libre o realizar actividades cotidianas, ya que el ambiente será tranquilo y propicio para salir a disfrutar de la ciudad. Aprovecha para respirar aire fresco y disfrutar de un día sin grandes complicaciones.