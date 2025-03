El procurador de Vox en las Cortes de Castilla y León, Miguel Suárez Arca, ha solicitado la retirada del libro de lectura El semen mola, que aborda cuestiones acerca del sexo, a escolares de 11 años en el colegio La Cortina de Fabero (León) durante un tenso debate parlamentario que incluso ha requerido la intervención del presidente de las Cortes, Carlos Pollán.

En el pleno, Miguel Suárez Arca ha denunciado la recomendación en la etapa educativa de Primaria del citado libro con, a su juicio, «truquitos sexuales» y ha reclamado a la consejera de Educación, Rocío Lucas, «altura moral». Por su parte, la representante de la Junta de Castilla y León ha dudado de las palabras del dirigente de Vox, subrayando que no ha habido denuncias sobre este asunto ante la inspección.

En concreto, Suárez Arca se ha referido en las Cortes al libro El semen mola, una publicación que, según ha señalado, se ha recomendado en algunos centros educativos de la comunidad para alumnos de sexto de Primaria, por lo que ha preguntado qué control ejerce la Junta sobre el contenido de los libros que los docentes de la enseñanza pública utilizan como material educativo, informa Ep.

Ante esta cuestión, la consejera ha defendido que los controles y la supervisión de los libros los establecen las leyes educativas, al tiempo que ha recordado que el ejercicio de la autonomía pedagógica corresponde a los órganos de coordinación didáctica de los centros. «Los libros deben adaptarse al rigor científico adecuado a las edades de los alumnos y al currículo oficial», ha señalado, tras lo que ha insistido en que el libro que ha mostrado el de Vox en el Pleno no es de texto.

En su turno de réplica, Suárez Arca ha enseñado ante el pleno el libro El semen mola. «Un librito que tiene perlas, pues como que en el siglo XX los hombres tenían ganas de hacer el amor con cualquiera y que podían hacerlo prácticamente con cualquiera, como si fueran animales, perlitas, como las tres normas para saber si estás agrediendo sexualmente o estás haciendo el amor», ha relatado, tras lo que ha detallado alguna más «controvertida» como el consentimiento o la posibilidad de «aborto».

«Pareciese que el libro lo ha escrito la señora Irene Montero», ha afeado, para después insistir en que se recomienda a «niños de 11 años». «El libro tiene cosillas muy interesantes, por ejemplo, muestra cómo el ano es un órgano sexual, no pusieron la boca porque ese día no estaban muy inspirados, y presentan truquitos para nuestros chavales de sexto de Primaria frenen la eyaculación», ha relatado.

«Lo que no tiene justificación ni explicación alguna es que este libro se lea en un aula de Castilla y León y eso ocurre bajo su responsabilidad», ha concluido.

Ante esta argumentación, Rocío Lucas, tras tildar a Suárez Arca de «macarra parlamentario», ha garantizado que en Castilla y León se supervisan los libros de texto, un segmento al que no pertenece la publicación que mostró el procurador.

«Habrá que ver si es cierto o no es cierto, usted trae un libro, que lo puede comprar usted en cualquier librería, porque no tenemos ninguna denuncia, insisto, no tenemos constancia desde la inspección educativa de ningún libro que tengamos que haber retirado o supervisado con posterioridad», ha insistido.

«La Administración tiene las puertas abiertas y la inspección educativa abierta para cuando alguien ve que esa literatura encaja o no encaja con lo que tiene que leer el alumno, lo denuncie y actuemos la inspección educativa», ha concluido Lucas.