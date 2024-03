El PSOE de Aranda de Duero carga contra Puente por el tren Madrid-Burgos: «Nos ha faltado al respeto»

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha desatado la indignación entre las filas de su propio partido en Aranda de Duero por negarse a reabrir la línea ferroviaria Madrid-Aranda-Burgos alegando que el proyecto es demasiado costoso. Este hecho ha producido que la formación socialista en el municipio burgalés haya cargado contra el ministro a través de redes sociales llegando a decir que «ha faltado al respeto a las arandinas y arandinos».

«No, señor ministro, no en nuestro nombre. Con sus declaraciones ha faltado usted al respeto a las arandinas y arandinos y a toda la Ribera, personas que llevamos luchando tantos y tantos años por la reapertura del tren directo», han publicado.

Además, el PSOE de Aranda ha afeado al ministro sus palabras sobre la rentabilidad de la obra. «Disculpe pero tantas y tantas infraestructuras no son rentables y se han realizado para luego ni ser utilizadas… En cambio señor Puente nosotros no estamos pidiendo nada que no tuviésemos ya desde hace años, ¡y que debemos recuperar!», han reclamado.

En esta misma línea, el PSOE de Aranda ha recordado a Puente que seguirán luchando para recuperar el tren directo. «Usted se ha rendido pero nosotros no lo haremos: Seguiremos luchando con usted o sin usted. Sus palabras no nos representan ni como arandinos ni mucho menos como socialistas», han subrayado.

Usted se ha rendido pero nosotros no lo haremos :

Seguiremos luchando con usted o sin usted.

SUS PALABRAS NO NOS REPRESENTAN NI COMO ARANDINOS NI MUCHO MENOS COMO SOCIALISTAS — PSOE de Aranda (@PSOEdeAranda) March 21, 2024

Tudanca defiende la reapertura

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca, señaló este jueves, en una rueda de prensa en Burgos, la necesidad de esperar a las conclusiones del informe de viabilidad antes de tomar cualquier decisión sobre el tren directo Burgos-Aranda de Duero-Madrid después de que el ministro de transportes, Óscar Puente, aseverase que su reapertura es «complicada» por su «elevado coste». Al respecto, Tudanca, que estuvo acompañado por el portavoz socialista en el Ayuntamiento de Burgos, Daniel de la Rosa, aseveró que el PSOE seguirá reivindicando la reapertura de este corredor ferroviario «gobierne quien gobierne y sea quien sea ministro». Para Luis Tudanca «es viable y no sólo en rentabilidad económica, sino social y de desarrollo de la comarca de la Ribera del Duero», zona que actualmente no tiene transporte por ferrocarril por lo que precisó que «no vale que digan que es difícil porque para cosas sencillas todo vale», y recordó que la liberalización de la AP-1 también fue un tema «complicado». «Seguiremos insistiendo a Óscar Puente que se siga adelante con el estudio de viabilidad. Vamos a seguir reivindicando la reapertura. Nadie va a cambiar nuestra posición sobre el Directo», subrayó Luis Tudanca. Sobre las declaraciones de Óscar Puente también se pronunció la portavoz del equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Burgos, Andrea Ballesteros, quien incidió en que se va a seguir trabajando para la reapertura del Tren Directo Madrid-Aranda de Duero-Burgos «sea un hecho»

Puente no ve el proyecto viable

El ministro de Transportes y Agenda Urbana, Óscar Puente, reconoció este miércoles las dificultades de que el servicio ferroviario regrese a Aranda de Duero (Burgos) hacia Madrid, prácticamente descartando esta opción por su elevado coste.

Según recordó, una bateadora cayó en el túnel de Somosierra en 2012. «Desde entonces no se ha utilizado la vía y hoy devolver su servicio tiene un coste enorme y unos plazos muy largos», subrayó, cifrando este proceso en unos 1.300 millones de euros algo que, en su opinión, no es viable hoy.

«Es muy probable que no se haga», sentenció Puente, quien después ha defendido decir las cosas «con crudeza». «La realidad es que el coste es muy elevado y la relación entre el coste y la utilidad de la infraestructura… no dan los números», zanjó en una entrevista en la Cadena Ser.

Preguntado por cuestiones más regionales sobre el tren, Puente reiteró que se recuperarán frecuencias en Salamanca «en cuanto entren en servicio los nuevos talgo 106, los denominados ‘AVRIL’». «Retiraremos material que estamos empleando en este momento tanto en Asturias como en Galicia y podremos llevar más frecuencias a Salamanca», dijo.