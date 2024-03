Condenan por «sexista» al PSOE en Zaragoza por defender «profesiones masculinizadas» ante CCOO

Escándalo «sexista» en el bastión del PSOE en Zaragoza, por la sentencia del un juzgado de la capital contra la Diputación Provincial, gobernada por el socialista Juan Antonio Sánchez Quero, por no admitir mujeres en un tribunal de selección debido a que eran «profesiones masculinizadas».

Los juzgados han dado la razón a CCOO ante lo que estaba realizando la Diputación Provincial de Zaragoza, gobernada por el PSOE, el último bastión de los socialistas, liderado por Juan Antonio Sánchez Quero, quien ha recibido un varapalo de la Justicia por no cumplir con la paridad en la composición de los tribunales de selección, al no incluir ni a una sola mujer en determinados tribunales, argumentando que hay una profesionalidad «masculinizadas», y, por tanto, que deben ser sólo los hombres los que deben elegir al personal.

El motivo se debe a que, ante el recurso de reposición del CCOO, la Diputación socialista alegó que el tribunal de selección, encargado en este caso de elegir la plantilla para vías y obras, era mayoritariamente de hombres y, por lo tanto, «son los hombres los que reúnen el conocimiento y la experiencia en la materia objeto de valoración».

El sindicato, estupefacto ante esta respuesta «sexista» de la Diputación Provincial de Zaragoza, expresó que «se quedaban tan anchos». Por lo que este jueves, en un comunicado, CCOO explican que «para casualidades de la vida»,»el mismo día 8 de marzo, el Juez de lo Social n.º 7 de Zaragoza, dictaba Sentencia en la que se pronunciaba sobre las declaraciones de los socialistas sobre ‘la profesionalidad masculinizada’».

Según expresa la sentencia refiriéndose a la Diputación Provincial de Zaragoza, «dicha afirmación es sexista y degrada a la representación femenina, pues la profesionalidad no está proporcionalmente vinculada al número de personas que viene realizando una determinada actividad sino al desempeño, a la eficacia, al reconocimiento y cualificación profesional y a la experiencia de cada una de ellas individualmente consideradas, con independencia de su sexo».

«No se ha acreditado por la administración demandada esa ‘mayor profesionalidad’ e ‘imparcialidad’ de los siete varones nombrados respecto de las 25 mujeres potencialmente elegibles y que no fueron nombradas», continúa.

Mujeres relegadas a suplentes

La Diputación gobernada por los socialistas relegó a las mujeres designadas en el tribunal de selección solo en el papel de suplentes. Algo que el juez ha condenado en su sentencia, declarando discriminatoria y contraria al derecho fundamental a la igualdad del art. 14 de la Constitución, la designación de los miembros del tribunal calificador de la convocatoria de la oposición en turno libre de tres plazas de Oficial para Vías y Obras, la cual se declara nula y sin efectos, condenando además a la Diputación a indemnizar por daños morales a CCOO.

Por lo que el presidente socialista Sánchez Quero deberá indemnizar con 3.000 euros a dicho sindicato «por despreciar públicamente nuestra reiterada pretensión de cumplir con la presencia equilibrada de mujeres y hombres en los órganos de selección», explica Isabel Pérez, secretaria general de CCOO, en la Diputación Provincial de Zaragoza, a OKDIARIO.

«Y por obligarnos a tener que ampliar la demanda frente a los propios trabajadores que han superado el proceso, porque la Diputación no ha cumplido con la Ley y, lejos de aplicar el principio de prudencia, ha finalizado el proceso antes de que hubiese Sentencia, lo que puede suponer que estos trabajadores tengan que enfrentarse a un nuevo proceso selectivo», ha detallado.

«En ningún caso queríamos ir en contra de los trabajadores como se puede entender, pero estamos causando un perjuicio sin querer», ha lamentado.

Es decir, el PSOE que pregona la igualdad y las cuotas ha resultado que, en la Diputación Provincial de Zaragoza donde gobierna, no solo no cumple con la ley que defienden desde su partido, sino que además justifican que no incluyan mujeres en determinados tribunales de selección porque consideran que hay categorías «donde la profesionalidad está masculinizada».

No es el único caso sexista de la Diputación Provincial de Zaragoza

Según explican desde CCOO, este no sería el único caso en que la Diputación socialista no estaría respetando la paridad. La secretaria general de CCOO en la Diputación asegura que hay todavía seis procesos pendientes «relacionados con el incumplimiento de la paridad en la composición de los tribunales de selección que, con casi toda seguridad, tendrán el mismo final».

Tal y como denuncian desde el sindicato, «lo más lamentable es que esto pase en una Institución gobernada y apoyada por partidos políticos que presumen de progresistas».