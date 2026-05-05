Nubes, chubascos y viento en Castilla y León: Consulta la previsión AEMET para hoy

Hoy, 5 de mayo de 2026, en el conjunto del territorio de Castilla y León se prevén intervalos nubosos, con un aumento de la nubosidad y algunas nubes de evolución durante la tarde. Aunque las precipitaciones serán débiles en general, no se descartan chubascos acompañados de tormentas en el norte y este de la región. Las temperaturas experimentarán un ligero descenso, con heladas débiles en zonas altas y vientos del oeste y noroeste.

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Previsión del tiempo en Castilla y León hoy 5 de mayo

Mañana húmeda con lluvia y viento en León

El cielo se despereza lento, esperando a que el sol, un tímido invitado, se asome a la mañana leonesa. Con probabilidades de lluvia bastante elevadas, la mañana promete ser húmeda, con temperaturas frescas que rondarán los 4 grados. El viento soplará suavemente, aunque se sentirá un poco más fuerte, con algunas ráfagas que podrían incomodar a los paseantes. La sensación térmica se mantendrá en torno a los 3 grados, lo que hará que el ambiente se sienta un tanto pesado.

Ya por la tarde, la situación no mejora, ya que la lluvia asomará su cara con más fuerza. El cielo permanecerá gris y cargado, haciendo que los termómetros apenas alcancen los 15 grados. La humedad se incrementará y aunque el viento seguirá estando presente, no alcanzará el umbral de la incomodidad. Con el día avanzando hacia su ocaso, el sol se ocultará a las 21:26, dejando tras de sí un rastro de nubes que habrá teñido el cielo a lo largo de la jornada.

Zamora: nubes grises y lluvias intensas

Las nubes grises y el soplo constante del viento ya anticipan un día de inestabilidad en Zamora. La mañana se presenta fresca, con temperaturas que rondan los 7 grados y la promesa de cambios, mientras las primeras gotas de lluvia podrían hacer su aparición según avance la jornada.

A medida que el día avanza, el tiempo se tornará más adverso, con previsiones de lluvias intensas y un viento que podría alcanzar ráfagas de hasta 6 km/h. La temperatura máxima llegará a 17 grados, mientras la sensación térmica se mantendrá por debajo de lo habitual, alrededor de 5 grados. Con una probabilidad de lluvia del 100% en la tarde-noche, es recomendable llevar paraguas y preparar la ropa impermeable.

En la ciudad de Salamanca, cielo cubierto y lluvias a la vista

El día en Salamanca comienza con un ambiente fresco, ya que la temperatura mínima se sitúa en 5°C y la sensación térmica llega a los 3°C. A medida que avanza la mañana, el cielo se mantendrá cubierto y se espera una probabilidad de lluvia del 20% hasta el mediodía, por lo que podría caer alguna gota temprana, aunque no será significativo. Sin embargo, la situación cambia en la tarde-noche, cuando la probabilidad de lluvia aumenta considerablemente hasta el 75%. Con temperaturas que alcanzarán los 15°C, el ambiente se volverá más húmedo y pesado, especialmente con una humedad relativa que puede tocar el 100%.

A lo largo de la jornada, el viento soplará de forma moderada con una velocidad media de 10 km/h y ráfagas que podrían llegar hasta los 36 km/h, lo que puede hacer que la sensación térmica baje aún más. De cara a la tarde, el cielo permanecerá parcialmente nublado y con bastante probabilidades de lluvia, lo que convertirá el panorama en una tarde variable. Con el sol saliendo a las 07:16 y poniéndose a las 21:23, Salamanca disfrutará de más de 14 horas de luz, aunque cargadas de cambios en las condiciones del tiempo.

Valladolid: cielo nublado con probables lluvias

El tiempo en Valladolid presenta un día mayormente nublado, con temperaturas que oscilan entre los 5 y 16 grados. La posibilidad de lluvia es alta, especialmente en la tarde y el viento soplará de forma leve, algo que puede sentirse en ciertos momentos.

Es un día ideal para disfrutar de actividades en interiores, pero también se puede aprovechar para un paseo bajo la cubierta de nubes. La atmósfera tranquila invita a realizar planes sencillos en buena compañía.

Cielos cubiertos y lluvia persistente en Burgos

La jornada en Burgos se presenta con cielos cubiertos y una atmósfera fresca, ya que las temperaturas oscilarán entre los 4 y 14 grados. Durante la mañana, la probabilidad de lluvia es alta y las condiciones no mejorarán durante la tarde-noche, donde las precipitaciones continuarán.

A lo largo del día, la sensación térmica se mantendrá en niveles bajos, haciendo que la ropa de abrigo sea esencial. Se recomienda llevar paraguas, ya que el viento del sur soplará moderadamente, creando un ambiente húmedo y fresco.

Palencia: cielo cubierto y chubascos intermitentes

Las primeras horas traen un cielo cubierto y temperaturas frescas que rondarán los 6 grados, haciendo que la sensación térmica se sienta aún más fría. A medida que avance la mañana, se anticipan chubascos intermitentes con una probabilidad del 75%, mientras el mercurio apenas logrará alcanzar los 13 grados, sin embargo, la tarde podría traer un ligero ascenso, alcanzando los 16 grados, aunque también se prevén precipitaciones puntuales que podrían presentarse con fuerza.

Con el cielo nublado y una humedad que superará el 100%, es recomendable llevar un paraguas y abrigarse bien al salir. El viento soplará con una velocidad media de 15 km/h, pero se prevén ráfagas que pueden alcanzar los 6 km/h, dándole un toque dinámico a la jornada. La noche, marcada por el frío y más probabilidades de lluvia, sugiere que será esencial tener presente el abrigo.

Cielo nublado y posibles lluvias en Ávila

La mañana en Ávila se presenta con un cielo cubierto y fría, donde las temperaturas rondan los 5 grados, sintiéndose aún más gélido por la brisa del noreste. A medida que avance el día, las nubes podrán dejar caer algo de lluvia, especialmente por la tarde-noche, manteniendo el ambiente fresco con máximas que apenas alcanzarán los 12 grados. Se recomienda salir abrigado y estar pendiente de las posibles lluvias para disfrutar de las actividades al aire libre.

Segovia: ambiente fresco con chubascos intermitentes

Las primeras horas traen consigo un ambiente fresco en Segovia, con temperaturas alrededor de 6 grados. A medida que avanza la jornada, el cielo se irá nublando y es probable que se registren chubascos intermitentes desde media mañana, alcanzando una máxima de 13 grados por la tarde.

Se recomienda llevar un paraguas, ya que la tarde podría traer precipitaciones puntuales y el viento, con ráfagas de hasta 6 km/h, podría hacer que la sensación térmica descienda a 4 grados. La humedad será notable, alcanzando el 90% en su punto máximo.

Cielo nublado y lluvias frecuentes en Soria

Esta jornada en Soria comienza con un cielo cubierto y una sensación térmica fresca, ya que las temperaturas rondarán los 6 grados en la madrugada y descenderán a 4 grados por la mañana. Con una alta probabilidad de lluvias, que se incrementará hacia el mediodía, es recomendable llevar paraguas y mantenerse alerta ante las inclemencias del tiempo.

A medida que avancemos hacia la tarde, el ambiente se mantendrá nublado y la probabilidad de lluvia persistirá, especialmente en horas cercanas a la noche, donde las temperaturas alcanzarán un máximo de 15 grados. La humedad será notable, brindando una sensación térmica de hasta 14 grados, mientras disfrutamos de más de 14 horas de luz desde el amanecer a las 07:10 hasta la puesta del sol a las 21:12.