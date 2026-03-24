La borrasca Therese azota Canarias: el Cabildo activa el nivel 2 de emergencia y evacúa a 3.000 personas

La llegada de la borrasca Therese ha desencadenado este martes un episodio meteorológico de gran intensidad en Gran Canaria, donde las lluvias torrenciales, las tormentas y el riesgo de desbordamientos han obligado a las autoridades a evacuar a 3.000 personas y a activar el nivel 2 de emergencia en las islas.

El temporal, que afecta a buena parte del archipiélago canario, ha tenido su mayor impacto en esta isla, donde en apenas unas horas se han registrado acumulaciones de lluvia extraordinarias. En municipios del interior, como San Mateo, se han superado los 350 litros por metro cuadrado, una cifra inusual que evidencia la magnitud del fenómeno.

Ante esta situación, el presidente del Cabildo, Antonio Morales, ha anunciado que ha activado el nivel de emergencia 2 en la isla para poder contar con el apoyo del personal y la maquinaria pesada de que dispone la UME (Unidad Militar de Emergencia), que sólo se puede movilizar cuando la situación escala a ese nivel y la comunidad autónoma asume la coordinación.

Uno de los factores que agrava el impacto de la borrasca es su carácter persistente. No se trata de un episodio breve, sino de un sistema que descarga grandes cantidades de agua durante horas, saturando el terreno y aumentando el riesgo de inundaciones repentinas.

La orografía de la isla, caracterizada por profundos barrancos, contribuye a que el agua se canalice con rapidez hacia zonas bajas, lo que incrementa el peligro en áreas cercanas a cauces naturales.

Las autoridades han insistido en la importancia de evitar desplazamientos innecesarios y mantenerse alejados de barrancos y zonas inundables, donde el caudal puede aumentar de forma súbita.

🌧️💨 Gran Canaria eleva a nivel 2 de emergencia por la borrasca. ⚠️ Lluvias intensas e impredecibles, presas aliviando y aumento del caudal en barrancos.

🏘️ Desprendimientos y zonas aisladas.

👷‍♂️ Activada la UME. 🚫 Evita desplazamientos y zonas de riesgo.#GranCanaria pic.twitter.com/TcCYNZcUuC — Cabildo Gran Canaria (@GranCanariaCab) March 24, 2026

Los efectos del temporal

Los tres puntos de Canarias donde las estaciones de la Agencia Estatal de Meteorología en Canarias han registrado mayor precipitación acumulada son: el Corral de los Juncos, en la Vega de San Mateo, con más de 350 litros; en Cuevas del Pinar, en San Bartolomé de Tirajana, donde se han registrado 336,6 litros; y Las Tirajanas, en el mismo municipio, con 326 litros.

De igual manera, múltiples carreteras de la isla se mantienen cerradas. Se trata de la GC-60, entre San Fernando y Tejeda, para aliviar la presa de Fataga; GC-1, en su acceso a Bravo Murillo, por la caída de una palmera; GC-1, en el enlace a Tarajalillo, cerca de Bahía Feliz; GC-608, en el acceso a La Culata de Tejeda; GC-400, en Aríñez; GC-60, en Ayacata; GC-210, entre Tejeda y Artenara y entre La Aldea y Artenara; GC-505, en el barranco de Arguineguín; GC-606, en el Carrizal de Tejeda; GC-231, en el acceso al Sao; GC-60, entre San Fernando y Tejeda, para aliviar la presa de Fataga; GC-550, en Temisas; y GC-602, en el camino de la presa de Ayaguares. También se ha cerrado, de manera preventiva, la GC-200, en el acceso al Mirador del Balcón y en el acceso a Tirma y de la rotonda ubicada bajo la GC-1, en la GC-100, en el Cruce de Arinaga.