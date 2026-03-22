La borrasca Therese abandona la península, pero AEMET confirma el peor escenario que llega el lunes y no esperábamos

La AEMET confirma el peor escenario posible, este lunes en el que no esperábamos seguir con los efectos de una borrasca Therese que abandona la península. Durante estos días gran parte del territorio se ha visto afectado por estos cambios de tiempo que pueden alejarnos de lo que sería habitual en estas jornadas que tenemos por delante. Un giro radical que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante.

Cuando ya pensábamos que el tiempo empezaría a ser de lo más primaveral, parece que llegan algunos cambios destacados que hasta la fecha no sabíamos que podríamos empezar a tener en mente. Un cambio de tendencia que, sin duda alguna, acabaremos teniendo por delante y que puede ser esencial. Será el momento de poner en mente algunas situaciones del todo inesperadas en estos días que hasta la fecha nadie hubiera imaginado. Es hora de conocer qué es lo que puede pasar en estos días en los que realmente cada detalle puede ser esencial, la previsión del tiempo de estos días no pinta nada bien, sino todo lo contrario.

Abandona la península la borrasca Therese

Nos vamos a despedir de una borrasca Therese que parece que por fin nos abandona, no sin antes darnos los últimos coletazos de un fenómeno que puede cambiarlo todo. Sin duda alguna, tocará empezar a ver llegar algunas situaciones de cambios que pueden acabar siendo esenciales.

Este tiempo de primavera que parece que no termina de estabilizarse nos va a dar algunas sorpresas del todo inesperadas. Son días de aprovechar al máximo cada detalle que tenemos por delante, para descubrir una serie de peculiaridades que, sin duda alguna, deberemos tener en mente.

Es hora de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede ser esencial en estos días que hasta la fecha no sabíamos que podríamos empezar a ver llegar. Un cambio de tendencia que, sin duda alguna, podría acabar siendo lo que nos acompañará en estos días.

Tenemos que visualizar este cambio de tendencia que quizás nos seguirá afectando en unas jornadas que hasta el momento no sabíamos que podríamos empezar a ver llegar. En unos días en los que tocará visualizar algunas situaciones del todo inesperadas. Es hora de conocer qué es lo que puede pasar en estos días que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante.

AEMET confirma que el peor escenario llega el lunes

Este mismo lunes podemos vivir el peor escenario posible, después de la llegada de una borrasca Therese. Parece que las lluvias no terminarán de abandonarnos del todo y lo que nos espera puede acabar siendo un marcado cambio que deberemos tener en mente.

Los expertos de El Tiempo no dudan en darnos una serie de datos que ponen los pelos de punta: «El lunes se producirá el paso de una vaguada en niveles medios de la troposfera, que se moverá rápidamente de norte a sur afectando a la vertiente mediterránea. En Canarias seguirán bajo la influencia de la BFA asociada a ex Therese y entre ambas borrascas se colará el anticiclón, asegurando que la BFA se quede en Canarias durante unos días más. El puente anticiclónico sobre la Península actuará de repelente ante la llegada del aire frío en el Mediterráneo central y oriental, por lo que el cambio de tiempo en el levante español y Baleares será transitorio, con lluvias que nada tendrán que ver con las previstas en Canarias».

Siguiendo con la misma explicación: «El día empezará muy nuboso en el levante peninsular, especialmente en Cataluña, Comunidad Valenciana y Baleares. Habrá lluvias en puntos de Castellón, Cataluña y Baleares, especialmente durante la madrugada. Serán lluvias débiles a moderadas, más probables en el norte de Mallorca y Menorca. En Cataluña, las lluvias más abundantes se producirán en el Pirineo, Girona y Barcelona, tendiendo a desplazarse hacia el mar en el transcurso de la madrugada. Durante la tarde se irán abriendo claros de norte a sur en la vertiente mediterránea, con crecimiento de nubes de evolución y algunos chubascos en el interior sur de Andalucía, interior de Mallorca y Valencia. Los chubascos podrían ser localmente moderados en el interior de las provincias de Cádiz, Málaga, Granada y Almería. Los acumulados de precipitación previstos por el modelo europeo son a priori escasos, con registros de 1 a 5 l/m2. En el prelitoral de Granada y Almería podrían acumularse algo más con las nubes de evolución previstas por la tarde y en el Pirineo debido al realce orográfico».

Las temperaturas también se merecen una mención especial: «Las temperaturas mínimas serán suaves a orillas del Mediterráneo debido a que los vientos soplarán del mar hacia tierra. Se prevén temperaturas mínimas de 11 ºC en Barcelona, 12 ºC en Tarragona y 10 ºC en Palma. Hará más frío en la Comunidad Valenciana, con una mínima prevista de 7 ºC en Castellón y 8 ºC en Valencia. En la costa andaluza el ambiente será suave: se prevén 10 ºC de mínima en Málaga y 12 ºC en Almería. Las temperaturas máximas serán más bajas que las previstas en los valles del Guadiana y Guadalquivir, bien por debajo de los 20 ºC en la vertiente mediterránea peninsular y Baleares. Se prevén 16 ºC de máxima en Barcelona y Palma, 15 ºC en Valencia y hasta 19 ºC en Málaga. Un débil flujo de Tramuntana será el responsable de este ambiente fresco durante el día».