La AEMET rompe todos los esquemas en Canarias: se presentan lluvias toda la semana y deja abierta la puerta a un cambio brusco

Se presentan lluvias toda la semana y deja abierta a un cambio brusco lo que puede pasar en Canarias, la AEMET rompe todos los esquemas. Será mejor que nos empecemos a preparar para vivir otra semana en la que el tiempo acabará siendo del todo protagonista. Tendremos que ver llegar una serie de cambios que pueden acabar siendo los que marcarán estas próximas jornadas de una manera muy distinta. Sin duda alguna, tocará empezar a ver llegar algunas situaciones que, pueden convertirse en la antesala de algo más, con ciertos detalles que acabarán marcando una diferencia importante.

Es hora de saber qué es lo que puede pasar en estos días en los que realmente cada detalle contará y lo hará de tal forma que hasta el momento no sabíamos. Llega un marcado cambio de tendencia que, sin duda alguna, acabará siendo lo que nos dará alguna que otra sorpresa del todo inesperada en estos días en los que cada detalle contará de una manera muy diferente. Un cambio de tendencia que puede acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada.

Todos los esquemas los rompe la AEMET con Canarias

Canarias se prepara para ver cómo se rompen todos los esquemas. Los expertos no dudan en darnos un panorama que puede ser revelador, la AEMET no duda en explicar qué es lo que puede pasar en estos días en los que realmente cada detalle puede contar.

Un giro radical que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante y que puede acabar siendo lo que nos marcará muy de cerca. Un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que cada detalle puede ser esencial.

Es momento de empezar a ver lo que nos dice la AEMET en estas jornadas en las que realmente podemos empezar a ver llegar un marcado cambio de tendencia que, sin duda alguna, tocará empezar en estos días en los que todo puede ser esencial.

Es hora de saber qué es lo que nos está esperando en estos días en los que todo puede ser posible. Tal y como nos explican los expertos del tiempo las Canarias están en el punto de mira de una AEMET que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que hasta la fecha no sabíamos.

Se presenta lluvias toda la semana y está abierta a un cambio brusco

Un nuevo cambio brusco puede llegar en estos días en los que el tiempo puede convertirse en un problema. Los expertos de la AEMET no dudan en darnos algunos datos que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante, con algunas situaciones del todo inesperadas.

Tal y como nos explican los expertos de El Tiempo: «La borrasca Therese ha dejado ya un impacto notable en Canarias en las últimas horas, con imágenes de carreteras afectadas por el oleaje, inundaciones puntuales y barrancos crecidos en varias islas. Este episodio se produce en un contexto de marcada inestabilidad en el Atlántico oriental, donde el paso recurrente de borrascas está favoreciendo la llegada de flujo muy húmedo y precipitaciones continuas al archipiélago».

Siguiendo con la misma explicación: «La borrasca Therese continuará dejando lluvias localmente intensas y bastante persistentes en las Islas de Canarias en lo que queda de semana: atención a La Palma, Tenerife y Gran Canaria, donde los acumulados podrán superar los 200 l/m². Therese ha destacado especialmente por la intensidad y persistencia de las lluvias, que han descargado con fuerza en zonas de La Palma, Tenerife o Gran Canaria, generando incidencias y acumulaciones significativas en poco tiempo. Y lo más relevante es que la situación no ha terminado: en las próximas jornadas, la borrasca seguirá alimentando nuevos episodios de precipitaciones intensas, con riesgo de que se repitan o agraven los impactos asociados a fenómenos como las lluvias, el fuerte viento o el mar agitado».

Los peor de esta borrasca aún no ha pasado: «Durante este fin de semana, la borrasca Therese seguirá dejando un temporal muy activo en Canarias, con un flujo húmedo de suroeste que continuará alimentando precipitaciones persistentes en amplias zonas del archipiélago. Este patrón favorece lluvias continuas, especialmente en vertientes expuestas y zonas de mayor relieve, donde los acumulados están siendo ya muy destacados y seguirán aumentando con el paso de las horas».

Estas serán algunas de las zonas más afectadas por esta borrasca: «Aunque la baja tenderá a debilitarse progresivamente, no supondrá un cambio significativo en el tiempo: las precipitaciones seguirán siendo generales, localmente intensas y con carácter persistente tanto hoy como mañana. De hecho, los mayores registros volverán a concentrarse en islas occidentales y en áreas montañosas, donde el efecto orográfico intensifica las lluvias. La AEMET mantiene avisos activos ante una situación relevante por precipitaciones, con intensidades que podrán superar los 20 l/m2 en una hora y acumulados mayores a los 80-100 l/m2 en 12 horas en varias zonas, especialmente en La Palma, Tenerife y Gran Canaria».