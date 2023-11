Renueva tu colchón en Black Friday: Pikolin tiene los descuentos para que vuelvas a dormir como un bebé

Pikolin tiene los mejores descuentos para que vuelvas a dormir como un bebé cada noche a partir de este Black Friday. Ha llegado el momento del año en el que necesitas conseguir algo de gran utilidad a buen precio. Los descuentos son una realidad en casi todas las tiendas por lo que es importante hacerse con todo lo que necesitamos. Una de las mejores inversiones que podemos hacer para nuestra casa y salud, es un buen colchón. Podrás conseguir la mejor calidad posible de la mano de una marca como Pikolin.

Pikolin tiene descuentazos increíbles en este Black Friday

A la hora de conseguir hacerse con un buen colchón lo mejor es optar por una marca como Pikolin. Una opción de lo más recomendable que te ayudará a dormir mejor. No le damos importancia a algo tan vital como la cama en la que dormimos. A la hora de conseguir un lugar en el que estar bien, nada mejor que optar por un tipo de marca con historia.

Pikolin lleva décadas estando en lo más alto, teniendo en cuenta que es una marca que ha estado con nosotros desde mediados del siglo pasado. Tal y como nos explican desde su página web: “La historia de Pikolin desde su nacimiento en Zaragoza, en un ya lejano 1948, ha estado marcada por la innovación y la mejora continua. De la empresa dedicada a la fabricación de camas de latón y somieres metálicos, que funda Alfonso Soláns Serrano, hasta la realidad actual, que sitúa a Grupo Pikolin como el primer grupo familiar del sector en Europa, se ha recorrido un largo camino de aprendizaje y crecimiento.”

Los colchones que te harán dormir como un bebé son estos

No necesitamos gastar grandes sumas de dinero para conseguir el colchón de nuestros sueños. Solo debemos buscar las mejores ofertas en un Black Friday que nos puede cambiar la vida o la forma de dormir.

De los 952 euros a los poco más de 380 euros, este es uno de los chollazos de Pikolin de este Black Friday. Además de que puedes fraccionar el pago, con lo que vas a poder hacerte un regalazo sin necesidad de pagar de inmediato este dinero. Por lo que vas a poder ir un poco más relajado a final de mes. El modelo en cuestión es el Colchón enrollado de visco y muelles ensacados de firmeza media-alta – PIKUP FUSSION. Los clientes satisfechos son una garantía de que estamos haciendo una buena compra. Tal y como dicen: “Me acogí a la oferta de descuento del 55% y ciertamente ha sido una gran inversión en salud y confort.” Por lo que es una de las formas de conseguir un producto de primera calidad que nos ayudará a mejorar nuestra salud de la mejor manera posible.

Un 60% de descuento es lo que conseguirás con este colchón que representa una muy buena oferta en este Black Friday de Pikolin. De los 1.150 euros que costaba, pasarás a pagar solo 458. Un ahorro más que significativo que no puedes pasar por alto. Busca el modelo Colchón de muelles ensacados Adapt-Tech – SLEEP. La descripción de este colchón no deja lugar a dudas: “Sleep es un buen colchón sobre el que descansar. De firmeza media y 30 cm de altura. Con su núcleo de muelles ensacados Adapt-Tech y su acolchado Progression Fiber Plus es un colchón que ofrece el máximo confort durante el descanso. El elemento diferencial de este colchón es su acolchado Progression Fiber Plus: dos capas de espuma suave y una de fibra de poliéster. Gracias a esta tecnología se produce un contacto dulce y suave acompañado con propiedades termorreguladoras.”