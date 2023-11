A menos de 10 euros: los mejores productos del Black Friday de Primor

Durante el Black Friday, Primor ofrece descuentos y promociones especiales en su catálogo de productos. Hay descuentos muy interesantes, así como promociones de 2×1. A continuación hemos hecho una selección de productos de maquillaje por menos de 10 euros, todos de marcas bien reconocidas en el sector de la cosmética: máscaras de pestañas, delineador de ojos, polvos sueltos, bruma refrescante para la piel, etc.

One Move Liquid Eyeliner de Inglot

El delineador líquido INGLOT One Move se caracteriza por su punta flexible y delgada que permite realizar trazos precisos. Su fórmula impermeable y duradera garantiza que el maquillaje se mantenga intacto durante todo el día. Además, no mancha, así que no deja residuos o marcas en la piel o alrededor de los ojos. Ahora está disponible por 9,75 euros en lugar de 17,99 euros, con un 46% de descuento.

Máscara Hidratante Incolora de Belcis

La máscara hidratante incolora de Belcils está formulada para hidratar las pestañas, ayudando a mantenerlas suaves y flexibles. Además, crea una capa protectora que las resguarda de posibles daños ocasionados por el sol, el viento y partículas de polvo. También ayuda a darles forma a la pestañas, realzando su curvatura natural para un aspecto más atractivo y definido. En el Black Friday de Primor, está disponible por 9,98 euros.

Esponja Foundations Total Finish Sponge de Sensai

Sensai Totail Finish Sponge es una esponja de maquillaje delicada diseñada para la aplicación, el difuminado y lafijación de bases de maquillaje, ya sea en formato de polvo o crema, logrando un acabado uniforme y natural.

Cuenta con dos caras distintas: una cara sintética con malla fina tratada con silicona, que proporciona una sensación de suavidad adicional, y la otra cara de lana especialmente procesada, que también es suave al tacto. Esta versatilidad permite una aplicación precisa y cómoda para lograr el resultado deseado en el maquillaje. Gracias al 36% de descuento, está a la venta por 6,75 euros.

Bruma Refrescante para piel normal a seca

La bruma refrescante combina propiedades hidratantes con un suave aroma floral. Al aplicarse sobre el maquillaje, proporciona una sensación instantánea de frescor e hidratación, sin dejar marcas. Esta bruma de tono rosado contiene extracto de melocotón y ha sido diseñada específicamente para pieles que tienden a ser normales o secas. Con un 38% de descuento, vale 9,95 euros.

Polvos Sueltos Perfect Finish Loose Powder de Inglot

El Perfect Finish Loose Powder es un polvo suelto multifuncional que unifica el tono y la textura de la piel, ofreciendo una superficie suave y uniforme. Su fórmula está diseñada para matificar suavemente la piel, proporcionando un acabado impecable y de larga duración, al tiempo que ayuda a mantener el maquillaje en su lugar.

Puede aplicarse de dos maneras: directamente sobre la piel desnuda para un aspecto más natural o sobre la base de maquillaje para fijarla y perfeccionarla aún más. Este polvo ofrece comodidad en su uso, ya que crea una capa ligera e imperceptible en el rostro, sin sensación pesada o acartonada. Con un 41% de descuento, tiene un precio de 9,95 euros en el Black Friday de Primor.

Lash Idôle Mini Máscara de Pestañas Travel Size de Lancôme

La nueva máscara de pestañas Lash Idôle de Lancôme ha sido diseñada para transformar las miradas al proporcionar un volumen notable y un efecto lifting que puede durar hasta 24 horas, ofreciendo un aspecto de ojos más amplios con un aumento de hasta un 140%.

Su cepillo elastomérico curvo, con una forma de arco y equipado con 360 micro-cerdas, aplican máscara en cada pestaña individual. Esto permite una aplicación precisa y detallada, alcanzando incluso las pestañas más pequeñas, proporcionando un volumen real y una definición notoria. Con un 40% de descuento, está disponible por 9,90 euros.