Viseras de baño para el bebé: Qué son y cómo elegir

¿A tu bebé no le gusta bañarse ? ¿No le gusta que le caiga jabón y agua en la cara? Hay muchos modelos de viseras de baño para el bebé que se pueden aplicar fácilmente y hacen que la experiencia del baño sea mucho menos traumática. Veamos en qué consisten y también cómo podemos elegir la más adecuada dado que parece ser un accesorio o artículo para el bebé que se está poniendo muy de moda.

Viseras de baño para el bebé

Diseñadas en silicona y con las formas de los animales más locos, las viseras de baño para los bebés son una solución óptima para proteger los ojos y los oídos de los niños durante la hora del baño. Aunque los productos de higiene para bebés son a prueba de picores y no contienen jabón, aún así podrían molestar a los más pequeños y hacer que se estén tocando todo el rato los ojos mientras los intentas bañar, o que lloren, en lugar de hacer de la hora del baño un momento de juego y diversión.

¿Por qué es útil una visera de lavado para los niños?

Los gorros de baño para bebés o viseras están fabricadas con plástico duro y silicona blanda . Esto permite no crear ningún problema a los niños, ni irritar su delicada piel, ni crear dificultades en la aplicación. La visera suele ser ajustable, y es muy útil porque protege la cara y los ojos de los más pequeños, evitando que el agua o los productos del baño los irriten.

No más espuma molesta, no más lágrimas: las viseras de lavado evitan que el agua baje y anulan molestias a los niños. Las cintas ajustables para la cabeza permiten que estos gorros de baño pueden ser utilizados por niños de todas las edades. No dañan el cabello y son geniales para la seguridad de los más pequeños, a la vez que evitan que el agua entre en los oídos y provoque daños.

Cómo elegir una visera de champú

Para elegir con cuidado una visera de champú puedes tener en cuenta algunos detalles: