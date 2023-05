Cómo Sara Carbonero consigue hablar con sus hijos sin intimidarles: el truco que tú también puedes aplicar

La comunicación con los niños es algo esencial en la relación padres e hijos. Ellos deben escuchar siempre lo que les explicamos para que aprendan y sepan comportarse, pero también es importante que nosotros les escuchemos a ellos. Sin embargo, puede que a veces nos cueste esa comunicación y más si los pequeños parecen nerviosos por hablar de algo o no sabemos cómo abordar cierto tema. La periodista y madre de dos hijos, Sara Carbonero tiene un truco que también puedes poner a prueba. Descubramos cómo ella consigue comunicarse con sus hijos sin intimidarles.

Cómo Sara Carbonero habla con sus hijos sin intimidarles

Ha sido en la plataforma ‘Educando contra el bullying’ de la fundación ColaCao, donde Sara Carbonero ha explicado el mejor truco para poder comunicarse con sus hijos cuando se trata de exponer algo «serio o importante».

Para ella, lo mejor es aprovechar cuando los lleva en coche para ponerles algo de música y de este modo, crear el ambiente adecuado para hablar de cosas que en un principio pueden hacer que los niños se sientan intimidados.

«Mi lugar es el coche y nuestra excusa es la música. No hay distracción porque no vamos tocando nada y tampoco les miras directamente a los ojos, por lo que no se sienten intimidados”, señala “A mí me funciona”, aunque también deja claro que no es algo que pueda controlar siempre. “No somos padres o madres perfectas. Tenemos que relajarnos también en ese sentido», añade.

El juego para que hablen de todo

Además de usar el coche, en el que los niños van más relajados y pueden hablar de todo, Carbonero afirma que a ella le funciona el juego de «lo mejor y lo peor del día». Consiste en que cada uno señale que ha sido lo mejor y lo peor de su día. De este modo consigue una comunicación fluida y también, que los niños se abran y expliquen cosas que de otro modo se guardarían dentro.

Carbonero pone como ejemplo, el que sus hijos le contaran hacen poco que una de las cosas «peores» de su día había sido ver a un compañero de clase estar triste porque recientemente había perdido a su madre y además no quería jugar al fútbol sino que quería irse a jugar con las niñas, pero estas no le dejaban y sentía que tampoco encajaba con los niños.

La importancia de la salud emocional

En el mismo programa de la Fundación ColaCao, en el que además participó también la escritora y periodista Carme Chaparro y Lucía Mi Pediatra, Carbonero habló de la importancia de la salud emocional de los pequeños, y como esta puede acabar generando un problema incluso físico.

La periodista puso un claro ejemplo con su hijo mayor y lo que les pasó cuando se tuvieron que mudar a Portugal en la época en la que Iker Casillas, jugó en este país. «Cuando nos mudamos de país, a mi hijo mayor le dolía constantemente la tripa y la cabeza. Fuimos mucho al médico, te preocupas, era muy recurrente, hasta que al final un médico nos dijo que no nos podía decir lo que tenía el niño porque le teníamos que adivinar nosotros en casa porque el dolor era emocional. Y es un dolor objetivo, el niño transformaba la tensión en un dolor real», explica la periodista.

Carbonero incidió además en la importancia de «dedicar tiempo de calidad a los niños» y da otra pauta a seguir que a ella le sirve para mejorar la comunicación con los niños y que consiste en hablar siempre con ellos sin que haya pantallas de por medio. «A mis hijos les ponía muy nerviosos cuando me contaban algo y tenía el móvil en la mano”, añade.