En España, la ley es clara: no está permitido poner nombres ofensivos, ridículos o vergonzosos. Pero el apellido se hereda y si es un apellido un poco extraño o ridículo, el riesgo de que el niño sea objeto de burlas en la escuela o por amigos es más que tangible. Conozcamos entonces algunas pautas para actuar correctamente cuando se burlan del niño por el nombre o el apellido.

¿Qué hacer cuando se burlan del niño por el nombre o el apellido?

Si tu hijo llega a casa y te dice que sus amigos se han burlado de su nombre o apellido, escúchalo sin comentar y sobre todo sin decirle lo que debería haber hecho. Si no lo ha hecho es porque no puede y hay un miedo que lo bloquea. Entonces, lo primero que debe hacer es escucharlo y alentarlo a que exprese sus sentimientos.

Para ello puedes decirle que no es bonito cuando alguien se burla de un nombre o de un apellido y preguntarle cómo se siente. De esta forma se sentirá comprendido y tendrá opción de reconocer su emoción.

Por tanto, es importante ofrecerle una escucha sincera y empática : acogerle en su sufrimiento emocional sin sentirse abrumado por emociones desagradables será una oportunidad para que se tranquilice.

Demostrémosle que confiamos en su habilidad para pasar esta prueba. No debemos enojarnos, mostrar agitación o ansiedad, porque esto solo aumentará su sensación de impotencia.

Presta atención a lo que le dices

Si escuchas atentamente a tu hijo cuando habla podrás darte cuenta de lo que piensa de sí mismo y debemos recordar siempre que el entorno en el que vive (familia, colegio, amigos, abuelos …) lo condiciona fuertemente. Si a menudo escuchas decir que no es bueno, que es desobediente, desordenado, que no se merece nada, que no lo amas si se comporta de cierta manera, creará una imagen de sí mismo moldeándola sobre estas palabras y estos juicios. Así que presta atención a cómo les hablamos a los niños: escuchémonos mientras les hablamos, corrijamos cuando sea necesario y tratemos de cultivar la autoestima personal y la de nuestros hijos.

Así que presta atención a lo que le dices y lo interesante es que la forma en que le hablas a tu hijo a menudo se parece mucho a la forma en que te hablas a ti mismo y al diálogo interno que probablemente has heredado de las personas de contacto que has tenido de pequeño.

Así que escúchate a ti mismo mientras hablas contigo mismo y con tu hijo , corrige lo que sea necesario y ve a revisar tu autoestima porque cuando aprendas a cultivarla en ti mismo, será natural que tú también lo transmitas a tu hijo.

¿Qué te gustaría que hiciera tu hijo?

Es una pregunta importante porque es muy fácil decir que hay que defenderse, pero estar en la situación de ser ofendido o burlado por los amigos en el colegio no tiene por qué ser agradable y los niños no siempre tienen las herramientas para poder defenderse.

Los niños aprenden del ejemplo de los padres y figuras de referencia, así que tratemos de preguntarnos qué hubiéramos hecho y sobre todo qué podemos hacer hoy para promover en nuestro hijo la reacción que consideramos más adecuada.

Defiéndete con auto-ironía

Una burla del apellido o del nombre no debe tener mucha importancia, siempre y cuando no sea solo el comienzo de una serie de insultos y hostigamientos que esconden un verdadero bullying (que debe ser denunciado de inmediato al colegio).

En definitiva, también es muy importante enseñar a nuestros hijos a tomarse las cosas más a la ligera, a no ser susceptibles y a reírse de sí mismos junto con los demás. Básicamente sabemos bien que no vale la pena dar satisfacción a una persona que se burla de nosotros mostrándonos ofendidos. Más bien, intenta revertir la pregunta: no le permito que se ría de mí, sino que se ría conmigo.

Ayúdalos a desarrollar la autonomía emocional

Los niños que no tienen una alta autoestima siempre necesitan estar tranquilos, para complacer a los demás para que sean reconocidos y encuentren su lugar en el grupo.

Concéntrate en la confianza en sus habilidades: pídele que haga una lista de sus habilidades y recuérdale que no importa lo que otros digan o hagan, estas habilidades son suyas y, principalmente, él debe ser consciente de ellas. Cuanto más confiado esté en sus habilidades, menos se verá afectado por las burlas de sus compañeros, sean las que sean.