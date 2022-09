Cuando se produce un embarazo sucede que el cabello se ve más hermoso, más brillante y más lleno, a veces crece más rápido. Es sin duda gracias a las hormonas estrógenos (que se producen en abundancia durante los nueve meses de gestación) y también al aumento del riego sanguíneo que también irriga el cuero cabelludo. Sin embargo, también puede ocurrir que el embarazo, con los cambios que conlleva, debilite el cabello y, sobre todo en cabellos ya frágiles, lo desgaste aún más. Descubramos más sobre los cambios en el pelo durante el embarazo y cómo tratarlo.

Cambios en el pelo durante el embarazo

Durante el embarazo, es posible que la mujer sienta como su cabello se ve más brillante y vigorizante o que ocurra todo lo contrario. ¿A qué es debido? ¿Y por qué tras el embarazo es posible sufrir pérdida de cabello? Veamos a continuación, qué cambios se producen en el pelo durante el embarazo.

La gran mayoría de mujeres aprovechan para lucir un pelo espectacular durante su embarazo. Cierto es que el pelo suele sanar bastante durante la fase de gestación, debido a los cambios hormonales que se producen en el cuerpo de la mujer embarazada, pero también esas mismas hormonas pueden afectarnos una vez hemos dado a luz, llevando a no tan deseada, caída del pelo.

Las hormonas son tus mejores aliadas para la belleza de la mujer embarazada. En la mayoría de casos la piel se ve resplandeciente y en el caso del cabello, seguro que nunca antes lo habrás visto tan denso, sedoso y brillante. Por otro lado, los cambios en la dieta y la ingesta de algunos complejos vitamínicos también pueden promover la salud de nuestro cabello.

En este estado de gracia, no olvides usar un champú adecuado para la naturaleza de tu cabello. Para alimentarlo, opta por el uso una o dos veces por semana de un acondicionador o crema nutritiva. Para el tinte, elige tintes naturales y vegetales ya que atacan menos el cabello y también son más seguros durante el embarazo.

Pérdida de cabello durante el embarazo y tras el parto

En el caso contrario, es posible que algunas mujeres experimenten cambios a peor en el estado de su pelo durante el embarazo. De hecho, debido también a las hormonas, es posible que noten cómo se produce una pérdida masiva de cabello, especialmente tras haber dado a luz.

Qué podemos hacer

En este sentido, y siempre garantizando la salud de la madre y el bebé, es posible que el médico te recomiende algún complejo vitamínico para hacer frente a la caída del cabello. Por ejemplo, los suplementos de vitaminas como el hierro pueden ser eficaces contra la pérdida de pelo, así como el uso de un champú anticaída enriquecido con vitamina B . Vale la pena considerar los tratamientos de fondo, como las aplicaciones de minoxidil al 2%, o las inyecciones de biotina. Pero todo esto debe ser algo definido por el ginecólogo y el dermatólogo de forma conjunta y de este modo proporcionar el mejor tratamiento teniendo en cuenta tu estado.

No olvides además, que una dieta pobre daña tu cabello y también promueve su caída. Es mejor no infligir dietas demasiado estrictas y preferir una dieta equilibrada. Además, la fatiga, el estrés y la depresión tienen una influencia nociva en tu cabello, así que un buen remedio puede ser asegurarte el descanso y sobre todo dormir al menos 8 horas seguidas.

Cómo tratar el cabello durante el embarazo

Además de todo lo mencionado podemos procurar también tratamientos específicos para nuestro cabello durante el embarazo. De este modo, no olvides nunca usar un acondicionador reestructurante después de haberte lavado el pelo con el champú. Además, será bueno también hacerte una mascarilla nutritiva una vez a la semana y no estreses el cabello demasiado con coletas o moños demasiado apretados. Durante el lavado con champú es importante recordar enjuagar el cabello con cuidado y durante mucho tiempo – a menudo el efecto opaco es causado por residuos de champú o acondicionador sin lavar – y luego no frotar demasiado y con demasiada fuerza el cabello húmedo, que es más delicado y romper fácilmente.

Si el cabello tiende a caerse o rasgarse con facilidad, lo ideal es optar por un corte o que no comprometa su integridad: el pelo corto reducirá el riesgo de que se pueda rasgar y no hará que quieras atarlo con demasiada frecuencia para mantener bajo control una melena despeinada.

Mejor evitar los tintes , cuyos químicos pueden entrar al cuerpo por el contacto con la piel: para cubrir las canas puedes usar tintes de henna (que es una sustancia completamente natural) o insolaciones para practicarlas solo en la superficie del cabello, sin tocar la raíz del cabello.

Cómo combatir la caída del cabello posparto

Como decíamos, la caída del cabello después del parto es una consecuencia fisiológica por el colapso hormonal y afecta a muchas mujeres. Muchas veces parece mucho más preocupante de lo que es, sobre todo porque durante nueve meses hemos olvidado lo que significa perder el pelo o tenerlo opaco y sin vitalidad. La mejor manera de combatir la caída del cabello posparto es, obviamente, llevar una dieta sana y variada , que incluya todos los elementos que son buenos para el cabello.

Por ejemplo:

alimentos ricos en aminoácidos , como legumbres, soja, queso, frutas y verduras

, como legumbres, soja, queso, frutas y verduras alimentos ricos en Omega 3 , como pescado, aceite, nueces

, como pescado, aceite, nueces alimentos ricos en biotina, como la carne y los huevos

Además de esto, es importante descansar (más fácil decirlo que hacerlo para una madre primeriza), beber mucha agua , usar productos no agresivos y tratar de mantener el cabello lo más alto posible, también para evitar encontrarlo en todas partes. Si los tienes largos, puede que sea el momento de probar ese corte con el que siempre has soñado.