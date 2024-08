Pasar las vacaciones de verano en la playa se encuentran sin duda entre los planes más populares entre las familias españolas que, sin duda, prefieren las playas y las costas a pasar el verano en la ciudad. Por otro lado, es bien sabido, el mar es bueno para los niños, que se divierten en las playas, juegan, se familiarizan con el agua, se relajan, pero también debemos ir con cuidado y saber como actuar en el caso de que se produzca la picadura de una medusa o de un pez araña.

Playa con los niños: Qué hacer ante una picadura de medusa

Sabemos que el mar no está libre de peligros, ni siquiera el nuestro, donde, sin embargo, por el momento, no hay criaturas particularmente peligrosas capaces de poner en peligro la vida humana. Pero también es cierto que cuando aumentan mucho las temperaturas o sobre todo si el día siguiente se ha producido una tormenta es posible que hasta la orilla lleguen medusas o algún que otro pez araña, ¿Qué podemos hacer entonces en caso de picadura?.

Contacto con una medusa

El contacto con una medusa es uno de los episodios más frecuentes para quienes pasan sus vacaciones en el mar. Aunque las especies presentes en nuestros mares no son mortales y solo provocan un gran susto y un poco de dolor, el encuentro ciertamente no es agradable. Sobre todo si es un niño de pocos años quien lo paga. ¿Qué hacer entonces? Lo más normal es que los niños se pongan a llorar, por lo que lo primero que debemos hacer es intentar calmarlo.

En segundo lugar, los filamentos del animal que queden adheridos a la piel del niño deben eliminarse (no con las manos desnudas) (es posible hacerlo con una bolsa de plástico o una toalla).

Una vez que se haya limpiado el área, asegúrate de que el niño no se rasque y enjuaga inmediatamente la herida con agua de mar (no uses agua dulce ya que corre el riesgo de agravar el dolor).

El contacto con los tentáculos de las medusas provoca una sensación de ardor muy fuerte en la zona afectada provocada por la sustancia punzante presente en ellos. Por tanto, es fundamental que la zona no se infecte y que el niño no se rasque, empeorando la situación. Por eso, aplica inmediatamente un gel astringente con cloruro de aluminio que tiene acción anti-picor y bloquea la propagación de toxinas (lo puedes encontrar en la farmacia y también puedes usarlo en caso de picaduras de mosquitos).