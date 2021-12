El lunes 6 de diciembre es el día de la Constitución mientras que el 8 de diciembre es el día de la Inmaculada Concepción. Dos días festivos en España que se transforman en un largo puente en el que disfrutar de alguna escapada o pequeño viaje o también en el caso de quedarnos en casa, podemos organizar planes divertidos con los niños como estos que os proponemos a continuación.

Puente de diciembre: Los mejores planes para hacer con los niños

Si este puente de diciembre os vais a quedar donde vivís pero queréis distraer a los niños para que se lo pasen en grande, podemos recurrir a planes siempre acertados como por ejemplo hacer nuestras primeras manualidades navideñas o también porqué no organizar alguna maratón de películas que nos gusten o incluso cocinar por ejemplo unas galletas de chocolate juntos.

Son muchos en realidad los planes que hacer dentro de un puente que teniendo en cuenta el fin de semana previo, durará cinco días, por lo que además de los mencionados podéis también hacer algunas de las cosas que os proponemos a continuación.

Preparemos todos juntos el árbol de Navidad

Aunque muchas personas ahora anticipan la Navidad (en algunos casos incluso hasta octubre), la tradición dice que el árbol se prepara y la casa se decora precisamente el 8 de diciembre día de la Inmaculada Concepción . Esto permite no solo hacer más mágica la espera de la Navidad, sino también reunirse sin compromisos: sin trabajo, sin colegio ni recados. Por ello, podemos aprovechar este puente de de diciembre y desde el sábado 4 de diciembre comenzar a decorar la casa.

Visitemos un mercado navideño

Toda España ofrece fantásticos mercados navideños , solo necesitas investigar un poco. Desde los más famosos como el mercado de la Plaza Mayor de Madrid, o el de Santa Lucía en Barcelona, hasta los menos conocidos de los pequeños pueblos, el 6 y 8 de diciembre sin duda podéis aprovechar para regalar a vuestros hijos la magia de la Navidad a través de adornos, guirnaldas, luces, figuras, e incluso abetos que comprar en los propios mercados.

Preparemos juntos los regalos de Navidad

¿Están tus hijos aburridos, el árbol ya está hecho y no hay mercados entu área? No te preocupes: podéis involucrarlos en la compra de regalos o, si no podéis comprarlos, podemos hacer una lista juntos y dejarlos participar activamente. Pídeles que preparen una nota para quién recibirá el obsequio, y tal vez que enumeren algunos amigos a quienes dar un obsequio especial. En el caso de que los niños sean muy pequeños, podemos elegir estos días para ver los catálogos de juguetes de Navidad, y que aprovechen para escribir la carta a Papá Noel o a los Reyes Magos.

Ordenemos los juguetes para hacer espacio

El puente de diciembre también puede ser una oportunidad para involucrar a los niños en una ordenación . ¿Qué significa? Se trata de deshacerse de los juguetes que ya no usa. En vista de la Navidad, puedes pedirles a los niños que pongan en orden sus cosas (¡juntos!) y que seleccionen honestamente los juegos y libros que no han usado durante mucho tiempo para que puedas dárselos a algún niño necesitado. Son muchas las asociaciones que piden juguetes para la Navidad y al involucrar a tus hijos en la selección no solo pasarás el día, sino que les habrás enseñado la importancia del compartir y la solidaridad.