Las pérdidas de sangre durante el embarazo no necesariamente equivale que algo va mal. En algunos casos, dependiendo del trimestre en el que te encuentres, se trata de pérdidas fisiológicas estructurales al propio embarazo. Por lo tanto, no siempre es necesario alarmarse ante la presencia de sangre, aunque siempre es importante saber identificar el tipo de sangrado tal y como vamos a hacer ahora, trimestre a trimestre.

Pérdidas de sangre en el embarazo trimestre a trimestre

Veamos trimestre a trimestre, qué pérdidas se pueden producir a lo largo del embarazo cuáles son peligrosas y cuáles, por otro lado, no deben causar ninguna preocupación.

Primer timestre

Para algunas mujeres, el embarazo comienza con una pequeña y diminuta pérdida de sangre que se produce a los pocos días de haber tenido relaciones sexuales. Es una pérdida que muchas veces se confunde con una menstruación precoz corta y poco abundante (dura entre dos / tres horas y dos días), de color rojo oscuro o marrón, provocada por la implantación del embrión en la pared uterina. Como puedes imaginar, no debería causar ninguna preocupación. Se resuelve por sí solo y de ningún modo compromete la buena marcha del embarazo, la salud del bebé o la de la madre.

El 7% de las mujeres, especialmente en los primeros meses de embarazo, padecen este «ciclo menstrual falso» que ocurre, a veces rítmicamente, junto con los días en que debería haber ocurrido la menstruación de ahí que se produzca confusión. En particular, si no se ha buscado el embarazo y en ausencia de otros síntomas específicos, esto podría inducir a error a la mujer con respecto a su estado real. De nuevo, no te preocupes. Sin embargo, si existe la duda de que estás embarazada, vale la pena concertar un examen ginecológico para comprobar si el embarazo ha comenzado o no.

Por otro lado, el riesgo de desprendimiento del trofoblasto, una placenta rudimentaria que garantiza la nutrición del embrión, es, en las primeras semanas, bastante elevado. Este es un problema común a muchas mujeres que casi siempre se manifiesta con pérdidas copiosas y abundantes de sangre roja brillante, prolongadas en el tiempo. Aunque la mayoría de las veces este tipo de problemas desaparecen sin comprometer el crecimiento sano del embrión, es fundamental intervenir a tiempo, conocer la naturaleza del problema y seguir las indicaciones del ginecólogo durante las siguientes semanas (normalmente se prescribe descanso absoluto hasta que desaparecen las pérdidas y en ocasiones magnesio para relajar el útero e inyecciones de progesterona para favorecer el inicio del embarazo). Ante pérdidas de este tipo, será bueno acudir a la sala de urgencias de inmediato .

A veces, en el primer trimestre, la pérdida de sangre abundante es un signo de un aborto espontáneo. Difícil distinguirlo del desprendimiento del trofoblasto. Necesitas una visita inmediata al hospital para comprender qué es realmente.

Un embarazo ectópico, que ocurre en uno de cada 60 casos, puede ser presagiado no solo por dolor abdominal y niveles bajos de Beta HGG, sino también por una pérdida de sangre más o menos abundante.

Segundo y tercer trimestre

Cualquier pérdida de sangre, más o menos copiosa, en el segundo y tercer trimestre debe ser informada al ginecólogo. En general, sin embargo no debe haber una preocupación indebida por la pérdida de sangre marrón o rojo oscuro, baja en abundancia y no acompañada de otros síntomas.

No obstante, aunque conviene investigar las razones, no es necesario alarmarse excesivamente en estos casos.

Diferente, sin embargo serán las pérdidas de sangre roja brillante, copiosa, abundante y continuada., a menudo acompañado de dolor en la parte inferior del abdomen, contracciones, dolores abdominales. Las causas pueden ser muchas, algunas incluso muy graves. Debes correr a urgencias de inmediato y notificar a tu ginecólogo al instante.

La pérdida de sangre, especialmente al comienzo del segundo trimestre, puede indicar la presencia de placenta previa , un problema que afecta aproximadamente a una de cada 200 mujeres y debe tratarse de inmediato para evitar problemas más graves. En la práctica, implica la inserción de la placenta, total o parcialmente, en el segmento inferior del útero. Normalmente, el problema se resuelve solo a medida que el niño crece. Sin embargo, debe controlarse semana a semana.

El desprendimiento de la placenta, que afortunadamente es un evento raro y ocurre en solo el 1% de los casos particularmente en las últimas 12 semanas de gestación y puede tener consecuencias fatales tanto para la madre como para el bebé, es probablemente la causa principal. el embarazo. A menudo, en estos casos, las pérdidas, además de ser copiosas como un flujo menstrual y de color rojo brillante, están precedidas o acompañadas de un dolor abdominal muy fuerte, similar a las contracciones del trabajo de parto.

En presencia de tal situación, es esencial correr inmediatamente a la sala de emergencias más cercana.