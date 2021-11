Se celebra hoy 11 de noviembre el Día del Soltero. Un día para reivindicar la soltería por decisión propia o también por «imposición», pero un día en el que podemos además resaltar a todos esos padres y madres solteros. Hombres y mujeres que deciden tener hijos sin la necesidad de estar en pareja y a los que ofrecemos ahora algunas pautas clave para «sobrevivir» a la crianza de un hijo o hija sin otro padre o madre.

Padre o madre soltero: consejos prácticos para sobrevivir

Los padres solteros y madres solteras sacrifican constantemente sus propias necesidades y quieren dar prioridad a sus hijos, algo que de hecho comparten con las parejas que se convierten en padres, pero en el caso de estar solo o soltero, puede que afecte más a la psique dado que esa «soledad» pude crear el pensamiento en la persona de que no va a ser capaz de llegar a todo.

A continuación, te mostramos cómo los padres y madres solteros, pueden desarrollar algunos hábitos y patrones de pensamiento esenciales en su vida para tratar de mantenerte cuerdo el mayor tiempo posible.

Establecer metas claras

Es importante tener una idea clara de lo que quieres para ti y tus hijos. De aquí es de donde proviene la convicción, determinación y compromiso necesarios para ser un padre o una madre soltero fuerte.

Entonces, ¿cuáles son estos objetivos que debe establecer para ti y tu familia? Dependiendo de dónde te encuentres en este momento, son objetivos simples como crear una rutina matutina para que sea más fácil salir a tiempo, hasta crear objetivos a largo plazo, como volver a estudiar, mudarse para estar cerca de la familia, administrar el dinero de manera más efectiva o mejorar tu relación con quienes te rodean.

Estar bien organizado

Nadie hace más malabares que un padre o madre soltero así que para organizarse, será bueno intentar utilizar un sistema de calendario online. Esta herramienta te permite crear tu propio calendario, administrar eventos recurrentes y compartir calendarios con miembros de la familia, como tus padres. Una vez que te sientas cómodo/a usándolos, podrás adquirir el hábito de agregar nuevos elementos a tu calendario a medida que llegan, como los eventos escolares y los extraescolares de tu hijo o hija.

Ser flexible

No importa cuán organizado seas, siempre habrá cosas que no saldrán como lo habías planeado o que saldrán de manera diferente a lo planeado. Cuando eso suceda, se creativo y busca soluciones alternativas. ¿No puede ir a la escuela a recoger a tu hijo debido a una reunión? No te desanimes, intenta llamar a un familiar o alguien que sea de tu absoluta confianza.

Saber cuándo ser independiente y cuándo confiar en los demás

Este es un gran problema. Como padre soltero o madre soltera, probablemente estés acostumbrado a ser independiente, por necesidad o preferencia. Pero en realidad, los padres y madres fuertes piensan que hay ocasiones en las que puedes hacerlo solo y hay ocasiones en las que tienes que rodearte de otras personas para que te ayuden.

Sigue este consejo: crea tu propia red. Es posible que sientas la tentación de pensar que no hay nadie cerca que te brinde apoyo y aliento cuando lo necesites. Pero lo más probable es que no estés tan solo como te sientes . Echa un vistazo y descubre nuevas oportunidades para la amistad. Desde compañeros de trabajo hasta vecinos y viejos amigos, existe una red de apoyo a la que puedes recurrir.

Cree en ti mismo

Esta es una de las cosas más importantes que puedes hacer como padre o madre soltero. Puede que tu situación no sea perfecta, pero eres suficiente . Revisa meses y años anteriores (o días y semanas). Date una palmada en la espalda por todo lo que has logrado y soportado hasta ahora.

Reconoce por lo que has pasado y lo fuerte que ere hoy con respecto a como lo eras el día en que comenzaste este viaje.

Y si no estás convencido, toma un diario y comienza a escribir. Simplemente comienza a anotar lo que está sucediendo, cómo lo estás enfrentando y lo que has notado sobre ti a lo largo del camino. Piensa en ello como una documentación para tu crecimiento personal. La próxima vez que te pregunte qué tan lejos has llegado, podrás mirar hacia atrás y verlo en tu cuaderno.

Asume que las dificultades son temporales

Los padres y madres solteros fuertes tienen perspectiva. Puedes ver que lo que más difícil en este momento no necesariamente va a ser lo más importante con lo que tendrás que que lidiar en un mes o incluso una semana.

Para poner un poco de contexto en torno a lo que está pasando, agrega la frase «por ahora» a tu vocabulario de diálogo interno. ¿Estás frustrado porque tu hijo de cuatro años no deja de tener pataletas? Recuerda que esta es una situación momentánea, así que repítete » Por ahora».

Cuando reconoces que tus luchas actuales son temporales, te permites ver a largo plazo. Y aquí es donde comenzarás a vislumbrar toda la esperanza y alegría que depara el futuro.