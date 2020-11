Beneficios de la soltería en el Día del Soltero

Este 11 de noviembre se celebra el Día del Soltero, el llamado 11 del 11 viene determinado por este estado y porque es un día de compras y descuentos anticipando lo que será el Black Friday y el Cyber Monday a finales de mes. Pero más allá de estas compras nos interesa saber los beneficios de la soltería y por qué se celebra este día.

Este día procede de 1993, cuando en la universidad de Nanjing, en China, los estudiantes quisieron celebrar la soltería como contraposición al día de San Valentín que como todos sabemos tiene lugar el 14 de febrero.

Entonces se inventaron una jornada dedicada a solteros a través de compras y caprichos para poder contentarse. Escogieron el 11 del 11 porque el número hace referencia a un árbol sin hojas. Esto ha evolucionado a ser una jornada cargada de promociones y descuentos siendo el día en que se vende más en China de todo el año y también en otros países.

Como vemos esta fiesta del consumismo poco tiene que ver actualmente con el concepto de soltería, aunque su origen sí viene de ahí. En todo caso, si no tienes pareja ya puedes celebrar por todo lo alto este día y saber que en este estado se está muy bien si realmente no quieres o deseas tener pareja o varias al mismo tiempo sin ataduras.

Más tiempo para ti

Aunque estando con pareja sabemos que una de las máximas es tener tiempo para cada uno, con la soltería esto se intensifica. Porque podemos dedicar todo nuestro tiempo a hacer aquello que nos guste, sin pensar en si le va a gustar al otro, sin mirar el reloj, etc. y sin tener que dar explicaciones a nadie de lo que hacemos.

Ganamos en salud

Esto lo ponemos en duda, pero lo dice un estudio. Así según la Universidad de Texas en Austin, Estados Unidos, aquellas personas que nunca habían contraído matrimonio gozaban de un mayor bienestar y salud.

Nos conocemos más a nosotros mismos

Hay etapas en las que debemos conocernos más a nosotros mismos y esto suele suceder muchas veces cuando no estamos en pareja. Algunas personas no han podido pensar y estar solas porque siempre han enlazado una pareja con otra y a veces se hace algo complicado aunque pueda parecer lo más cómodo.

En este sentido, la soltería especialmente cuando hemos vivido una larga relación de pareja supone cambiar e interiorizar en nosotros para ver que también podemos estar solos. Entonces ensalzaremos lo mejor de nosotros y tendremos la oportunidad de cambiar aquellas cosas que menos nos gustan para ser mejores en la vida.

Duermes más y más tranquilo

Algunos estudios han especificado que dormir en pareja hace que nos desvelemos más y no durmamos realmente las horas destinadas a ello ni de mejor forma. Esta tranquilidad y el descanso se consiguen en gran parte cuando estamos solteros. Y siempre puedes dormir y despertarse con quien quieras si te apetece pero seguir soltero.

Fuera ataduras

Hay más beneficios de la soltería. Pues estar en el estado de la soltería no significa no tener pareja si uno quiere. De manera que una ventaja es que no tienes ataduras. Puedes llegar a casa cuando quieras, hacer de comer o no, no seguir unos horarios estrictos y ver a tu pareja o a varias cuando lo desees. Esto aporta mayor libertad en movimientos, pensamiento y en saber hacer. Algo que para muchas personas no tiene precio.

Más tiempo con tus amistades

No es que teniendo pareja no se pueda hacer ello, es más debe hacerse, pero uno de los beneficios de la soltería es que podemos tener más tiempo para cultivar nuestras amistades. Pasar más tiempo con ellos, ir de viaje, explorar nuevos mundos, hacer nuevas amistades y cultivar las que tenemos nos hará sentirnos bien y con mayor motivación.

Si es tu estado, celebra el 11 del 11 y si no también puedes hacerlo y comprarte un capricho.