Lombrices intestinales en niños . Aunque pueda parecer que la presencia de lombrices en los niños es algo realmente alarmante lo cierto es que los oxiuros, es decir, oxiuriasis o lombrices. es algo que sufren muchos niños pequeños que todavía no controlan bien la higiene íntima (entre otros motivos). Conozcamos entonces más sobre, las oxiuriasis en niños y cómo tratar y eliminar lombrices intestinales

Oxiuriasis en niños: Cómo tratar y eliminar lombrices intestinales

A pesar de que la oxiuriasis en niños es algo bastante molesto, no suele tener consecuencias graves aunque se debe tratar cuanto antes.

Esta es una dolencia que se manifiesta y se caracteriza por un picor persistente en la zona anal y, en el caso de las niñas, también en la vulvar, que se puede acompañar además de un dolor abdominal y una sensación general de malestar.

Además de estos síntomas, el padre y/o madre se dará cuenta de que el niño tiene lombrices ya que en el pañal o también el papel higiénico tras limpiarse aparecen pequeños gusanos blanquecinos, filiformes, de no más de un centímetro, muy delgados que si no te fijas puede que cueste un poco de ver. De hecho muchas veces los padres no los detectan hasta que llevan al niño al pediatra y este es quien comprueba si las lombrices han aparecido.

¿Existe una época para las lombrices en los niños?

La infección por gusanos intestinales en los niños no sigue una estacionalidad particular. De hecho , los gusanos se pueden atrapar en cualquier época del año siendo los más afectados son los niños en edad preescolar y primaria.

¿Cómo se produce la infección de oxiuriasis y cuándo se manifiesta?

La oxiuriasis es causada por dos especies de parásitos de los que el hombre es reservorio natural:

enterobius vermicularis («oxiuros»),

enterobius gregorii.

Se trata de gusanos pertenecientes al grupo de los nematodos intestinales, caracterizados por un ciclo de desarrollo directo, en ausencia de huéspedes intermediarios; el parásito hembra es más largo que el macho, aproximadamente de 1 cm y 0,4 cm respectivamente.

El ciclo de vida del parásito tiene lugar dentro del intestino humano y la infección comienza con la ingestión de los huevos embrionados.

Los huevos eclosionan, liberando las larvas en el intestino delgado; estos luego migran al intestino grueso, donde maduran a la forma adulta en 2-6 semanas.

Los gusanos adultos (machos y hembras) se localizan en el intestino; el macho tiene una vida corta, después de haber fecundado la hembra muere y se elimina con las heces. La hembra preñada en cambio se convierte en un reservorio de huevos, pudiendo contener hasta miles.

En este punto migra hacia el ano, especialmente por la noche; al contacto con el aire se deshidrata y muere, dejando los huevos adheridos a la zona perianal (hasta 16.000 por parásito). Por la mañana los huevos ya están maduros, es decir, contienen gusanos capaces de reinfectar al mismo niñoque, por ejemplo, después de rascarse para aliviar el picor, se lleva las manos a la boca provocando así una autoinfección; incluso aquellos que han entrado en contacto con ropa interior o cama contaminada pueden ingerir accidentalmente los huevos que quedan adheridos (heteroinfección).

El proceso de liberación de los huevos al medio ambiente comienza unas cinco semanas después de la infección inicial.

¿Cómo se produce y cómo se transmite el contagio por oxiuros?

El contagio por oxiuros se produce por la ingestión accidental de huevos del parásito, que se pueden encontrar en el medio ambiente y en objetos de uso común; los huevos son particularmente resistentes en el medio ambiente, pudiendo sobrevivir hasta 2-3 semanas después de ser expulsados ​​por el hospedador.

Los huevos pueden alcanzar fácilmente objetos cotidianos, como sábanas, ropa, juguetes, muebles, pero también utensilios de cocina, cepillos de dientes, … especialmente en caso de higiene de manos insuficiente; Es común acumular huevos debajo de las uñas de los niños, quienes debido al intenso picor se rascan a nivel anal y perianal, esparciendo luego los huevos recolectados al ambiente.

Además del contagio por ingestión, la transmisión también puede ocurrir por área, con la ingestión de huevos después de la entrada en el cuerpo a través de la inspiración; de hecho, los huevos son tan pequeños y livianos que pueden levantarse fácilmente de las superficies, por ejemplo, sacudiendo mantas y sábanas contaminadas, y están tan extendidos también en el entorno circundante.

Por tanto, la transmisión no está relacionada con la contaminación fecal, ya que los huevos no se eliminan con las heces.

¿Cuáles son los síntomas?

Además del intenso picor , percibido sobre todo en la zona perianal, que se presenta principalmente por la noche, otros signos típicos de esta dolencia son:

Trastornos del sueño ;

Enuresis ;

Debilitación de la salud general;

La diarrea ;

Inquietud.

En los casos más agudos, además, puede aparecer lo siguiente:

Anemias ;

Deficiencia de vitamina B12 ;

Nivel de ruido urogenital ;

En las niñas , la irritación y el picor también pueden afectar la zona vulvar : las larvas de oxiuros pueden llegar a las partes íntimas provocando vaginitis;

Más raramente, puede aparecer bruxismo (el niño rechina los dientes inconscientemente , especialmente por la noche). Algunos sujetos, por otro lado, son completamente asintomáticos .

¿Cómo se realiza el diagnóstico?

El diagnóstico de estos parásitos intestinales es sencillo . Es fundamental la observación de las heces y la zona anal, así como la ejecución de una prueba o test de graham. Si tienes la sospecha de oxiuros es bueno inspeccionar la zona anal y perianal nada más despertar: en las primeras horas de la mañana , de hecho, es posible detectar la presencia de pequeños filamentos blancos en movimiento (hembra oxiuros) que durante la noche, cuando nuestro cuerpo está en reposo, ponen huevos. Son precisamente los movimientos que realizan las hembras de los oxiuros los que provocan el picor.

La prueba escocesa consiste en la aplicación , durante unos segundos, de un pequeño segmento de cinta adhesiva (2,5cm), en la zona anal del paciente. La cinta adhesiva se utiliza para recoger los huevos puestos por las hembras parásitas. La recolección debe realizarse por la mañana , inmediatamente después de despertarse. El segmento de cinta adhesiva se coloca luego en un portaobjetos de vidrio y se sella herméticamente en una bolsa de plástico y se lleva al laboratorio para su análisis microscópico y la búsqueda de huevos. Normalmente, la prueba debe repetirse durante tres veces , en tres días distintos .

¿Cómo podemos tratar la oxiuriasis en los niños?

Tras el examen médico completo, el pediatra del niño prescribirá una terapia basada en medicamentos antiparasitarios. El fármaco antiparasitario se tomará por vía oral en dos administraciones : una en el momento del diagnóstico y otra quince días después. Será fundamental que esta terapia sea seguida por todos los miembros de la familia , exactamente en los mismos días que la realiza el niño.

El segundo paso importante es la desinfestación de la casa , que se realizará inmediatamente después de tomar la primera pastilla del fármaco. Para la desinfestación bastará con lavar la ropa interior, la ropa interior de la cama (sábanas, pijamas, fundas de almohada, fundas nórdicas …) y la ropa interior de baño en la lavadora a 60 ° C, y desechar las esponjas utilizadas para el lavado. Si el niño o niña duerme con peluches o siempre lleva uno con él o ella, es necesario lavarlo también.

Consejos de prevención de la Oxiurasis

Por último podemos enumerar también las medidas preventivas pueden limitar la transmisión de la infección por oxiuros. Deben ser aplicadas por los sujetos afectados y su entorno: