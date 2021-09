El dolor de barriga es algo bastante común en los niños aunque lo cierto es que dependiendo de la causa de ese malestar, es posible que tengamos que acudir al médico o a urgencias para que nuestro pequeño sea tratado con medicamentos. Sin embargo en la mayoría de los casos, el dolor de barriga de los niños puede tratarse a partir de remedios caseros como los que os vamos a enumerar a continuación.

Qué dar a los niños para el dolor de barriga: remedios caseros

Los dolores de estómago son una queja común que todos los padres escuchan de vez en cuando y aunque puede que sepas que tu hijo tal vez ha comido demasiado y que es normal que le duela la barriga, lo cierto es que ante cualquier queja, es necesario evaluar la situación, descubrir la causa y entonces, actuar en consecuencia.

Conozcamos entonces algunas de las causas más comunes para el dolor de barriga en los niños y cómo se debe tratar cada una, así como los remedios que nos van a servir para esos dolores de barriga eventuales que puede tener nuestro hijo o hija.

¿Qué señales debemos buscar?

Aunque el dolor de barriga es una queja común en los niños, el motivo del 5% al ​​10% de todas las visitas al médico o al hospital, rara vez se convierte en una causa de preocupación grave.

La mayoría de las veces, los dolores de estómago son causados ​​por una infección viral y desaparecen en unos pocos días. Sin embargo, existen algunas señales de que debe informar a su médico para ayudar a resolver el problema. Por extraño que parezca, lo más importante no es la gravedad del dolor. El gas atrapado en un asa del intestino puede causar gritos repentinos e inconsolables en un niño que se retuerce en el suelo pero no tiene fiebre, no vomita y se recupera relajándose con un baño caliente. Estos son entonces los signos preocupantes de que puede haber problemas más graves:

Dolores que aumentan después de varias horas , lo que hace que el niño se muestre reacio a ponerse de pie, le permita tocar su vientre o moverse;

Dolor abdominal con fiebre alta;

Vómitos , especialmente de sangre o de color marrón, verde o amarillo;

Un abdomen distendido: tenso e hinchado, más protuberante de lo normal para su bebé;

tenso e hinchado, más protuberante de lo normal para su bebé; Dolor al orinar;

Sangre o pus en la orina u orina de color marrón oscuro; y

Heces fecales oscuras, con sangre, rojo intenso o pus en las heces.

Si tu hijo tiene alguno de los síntomas anteriores, llévalo a su médico de inmediato.

Dolor abdominal recurrente

Si los dolores de estómago recurrentes despiertan a tu hijo por la noche y le causan pérdida de peso, esto podría ser un signo de inflamación o infección crónica en el intestino.

Las quejas recurrentes que surgen solo en situaciones estresantes (como ir a una nueva escuela o guardería, o viajar) y no van acompañadas de otros síntomas son una forma de expresar tensión. Es necesario investigar al niño y la situación, no al vientre.

Dolor con sarpullido

El dolor abdominal, con erupciones en el trasero y / o las piernas, que se asemejan a heridas, puede ser causado por una condición llamada púrpura alérgica (o púrpura de Henoch-Schonlein). Puede que nunca hayas oído hablar de ella, pero es sorprendentemente común. Nadie sabe con certeza qué causa esta enfermedad, pero parece estar relacionada con una infección bacteriana o viral. La inflamación de los vasos sanguíneos pequeños puede provocar hemorragias en la piel, así como en los intestinos y los riñones. Aunque no es una enfermedad de riesgo, el pediatra controlará cuidadosamente a tu hijo durante varios días.

Sensibilidad a los alimentos

La sensibilidad a los alimentos, especialmente la intolerancia a la lactosa, puede causar calambres y gases. A menudo (pero no siempre) hay antecedentes familiares de problemas para digerir la leche. Si sospecha que este es el problema, elimina la leche y los productos lácteos (o cualquier otro alimento que crea que es responsable) durante una semana. Si los síntomas desaparecen, vuelva a incorporar los alimentos a la dieta. Si los síntomas reaparecen cuando tu hijo bebe leche nuevamente, habla con tu médico sobre cómo ajustar la dieta de tu hijo eliminando la leche pero proporcionándole suficiente calcio con algún otro suplemento.

Cólicos

Es la causa más común de dolor abdominal en los bebés hasta los 3-4 meses de edad. La causa exacta de los cólicos aún se desconoce, aunque los médicos creen que proviene de contracciones rápidas e intensas del intestino. El dolor de cólico generalmente se experimenta al final de la tarde y temprano en la noche, y los bebés lloran mucho durante este tiempo. También pueden quejarse, expulsar gases y tirar de las piernas hacia el estómago.

Causas inusuales de dolor de estómago

Faringitis : Es posible que te sorprendas al saber que la faringitis a veces puede ocurrir sin dolor de garganta, pero con fiebre y dolor de estómago. A veces se sospecha que un niño tiene apendicitis, pero el diagnóstico es faringitis.

: Es posible que te sorprendas al saber que la faringitis a veces puede ocurrir sin dolor de garganta, pero con fiebre y dolor de estómago. A veces se sospecha que un niño tiene apendicitis, pero el diagnóstico es faringitis. Infecciones urinarias y neumonía: También pueden causar dolor abdominal. Los pediatras examinarán las muestras de orina y las radiografías de tórax si no están convencidos de que el dolor de estómago esté realmente en el estómago. Esté alerta a otras quejas sobre otras áreas, incluso si la principal preocupación es la barriga.

Remedios caseros para el dolor de estómago en niños