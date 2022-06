Niños que sacan malas notas en la escuela: ¿Cómo comportarse?

Tras el curso escolar y haber empezado por fin las esperadas vacaciones de verano, los niños de todas las edades se enfrentan también estos días a las notas escolares y aunque si tenemos una constante comunicación, no sólo con nuestros hijos, sino también con el centro educativo, no es fácil que los padres se lleven sorpresas, siempre puede hacernos preguntarnos qué está pasando en el caso que el niño o niña no apruebe las materias. Hablamos ahora de las pautas y qué hacer cuando los niños sacan malas notas en la escuela.

Malas notas de los niños

A pesar de que los niños necesitan descansar en verano, es evidente que prácticamente todos, tendrán más o menos tareas o deberes de verano, y en el caso de que tu hijo te haya traído malas notas, puede que esas tareas sean específicas para las materias que ha suspendido. Es importante entonces que las haga, pero también, que apliques una serie de pautas para afrontar esta situación del mejor modo posible y que el niño no se sienta triste e incluso frustrado.

En definitiva, es fácil que las notas y la escuela se conviertan en la principal causa de riña entre padres e hijos: los niños se quejan de que los padres no pueden hablar de otra cosa que no sea la escuela, que insisten continuamente en sus notas y en que estudian poco, mientras que los padres parecen perpetuamente insatisfechos con su estudio , su compromiso y me gustaría verlos más maduros y responsables.

Pero ¿Cómo comportarse ante las malas notas, sin reaccionar impulsivamente? Aquí tienes 10 consejos para sobrevivir a las malas notas de tu hijo