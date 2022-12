Los mejores juguetes para bebés hasta los 2 años

Se acerca la Navidad por lo que es posible que tengas ganas de comprar juguetes a tu hijo o hija, especialmente si se trata de su primera navidad. Los bebés sin tienen pocos meses apenas se darán cuenta de qué están recibiendo regalos, algo que puede que también suceda si se trata de su primer cumpleaños, pero eso no quiere decir que no les podamos comprar nada o que no sea conveniente que reciban juguetes. A todas las edades, los juguetes pueden ser algo educativo y que les permita un buen desarrollo, de modo que en esta ocasión os vamos a ofrecer los mejores juguetes para bebés desde los 0 hasta los 2 años.

Juguetes para bebés hasta los dos años

Aunque te vamos a recomendar algunos de los mejores juguetes para niños desde los 0 hasta los dos años, debes recordar que cada niño se desarrolla a un ritmo individual.

Por otro lado, es importante que elijamos para nuestros hijos juguetes que sean seguros, y que coincidan con sus etapas de desarrollo y habilidades emergentes. Muchos materiales de juego seguros y apropiados son artículos gratuitos que normalmente se encuentran en el hogar. Cajas de cartón, tazones y tapas de plástico, colecciones de tapas de botellas y otros «tesoros» pueden ser utilizados de múltiples maneras por niños de diferentes edades.

Juguetes aptos para recién nacidos

Cosas que pueden alcanzar, sostener, chupar, sacudir, hacer ruido: sonajeros, anillos grandes, juguetes para apretar , juguetes para la dentición, muñecos blandos, pelotas texturizadas y libros de tela.

Algunas cosas para escuchar : libros con rimas y poemas infantiles y grabaciones de canciones de cuna y canciones sencillas.

Cosas para mirar: colgar fotos de caras para que el niño pueda verlas y espejos irrompibles.

Juguetes para bebés: de 7 a 12 meses

Artículos de juego de simulación: muñecas, títeres, vehículos con ruedas de plástico y madera y juguetes acuáticos.

Artículos para dejar caer y atrapar : tazones de plástico, cuentas grandes y pelotas.

Productos para construir con : Grandes bloques blandos y cubos de madera.

Cosas con las que usar los músculos grandes: pelotas grandes, juguetes para empujar y jalar, y objetos bajos y suaves para gatear.

Juguetes para niños de 1 año

Libros con ilustraciones sencillas o fotografías de objetos reales .

. Grabaciones con canciones, rimas infantiles, cuentos sencillos e imágenes.

Objetos para crear con : marcadores no tóxicos y lavables, crayones y papel grande.

: marcadores no tóxicos y lavables, crayones y papel grande. Artículos de fantasía: teléfonos de juguete, muñecas y camas de muñecas, cochecitos y sillas de paseo, accesorios para disfrazarse, marionetas, juguetes de peluche, animales de plástico y vehículos de plástico y madera «realistas».

Productos para construir: Cartón y bloques de madera.

Artículos para usar músculos grandes y pequeños: rompecabezas, tablas grandes de madera, juguetes con partes que hacen cosas (diales, interruptores, perillas, tapas) y pelotas grandes y pequeñas.

Juguetes para niños de 2 años