El anuncio del embarazo a la pareja, a la familia o los amigos es algo que siempre emociona mucho y aunque lo primero de todo que debemos hacer es esperar al menos hasta que pase el primer trimestre, ya que es durante los primeros tres meses cuando tenemos más riesgo de perder al bebé, una vez estamos en el segundo trimestre ya le podemos decir a quien queramos que estamos esperando un bebé, pero ¿Cómo hacerlo? En el caso de querer hacerlo de forma original y en algunos casos graciosa, nada como elegir ahora entre las mejores ideas creativas para anunciar el embarazo.

Ideas para anunciar el embarazo

¿Estás buscando ideas creativas para anunciar el embarazo ? ¡No hay nada más emocionante que descubrir que has tenido éxito al intentar quedar embarazada! Una de las cosas más divertidas para hacer en el primer y segundo trimestre es planificar el anuncio especial para tu pequeño .

Muchas personas en su vida estarán tan emocionadas como tú por tener un bebé. Puede que no sepa por dónde empezar, pero tenemos algunas ideas para anunciar el embarazo. Puede ser difícil encontrar una solución, ¡pero aquí es donde entramos nosotros!

Envuelve la prueba positiva como un regalo

Si no les has dicho a nadie que te hiciste una prueba de embarazo puedes aprovechar si la has guardado y usarla para dar ahora la buena nueva. Podrías poner la prueba de embarazo en una caja o también emvolverla para que tu pareja o a quien desees hacer el anuncio, la abra.

Al principio puede estar confundido o sospechar si no es una ocasión especial, ¡pero eso no significa que no vaya a saber de inmediato de qué se trata!

Toma una foto y envíala

Si no puedes esperar más y la persona no está en casa o no vive contigo, por ejemplo, tu grupo de amigas, puedes hacerle una foto a la prueba y enviarla por WhatsApp al chat que compartáis. Seguro que todas se emocionarán al verla y tendréis tema de conversación y llamadas durante todo el día.

«Por error» dejando vitaminas prenatales

Si has de tomar vitaminas prenatales , puede hacer que te las olvidado en casa, de modo que cuando tu pareja llegue las vea. Definitivamente si sabe qué son, se llevará una grata sorpresa.

Compra un body para bebés

Un body o trajecito para bebés es otra buena forma de hacerle saber a tu pareja o a tu familia que estás embarazada. Puedes por ejemplo envolverlo y dárselo a tu pareja o colocarlo encima de la mesa cuando vayas a ver a tus padres. Seguro que en cuanto lo vean se emocionarán porque entenderán que está pasando. También lo puedes hacer con unos pequeños patucos o calcetines. El efecto será el mismo.