¿Se puede conducir durante el embarazo? Esta es una de las muchas dudas que puede tener la mujer con respecto a su gestación dado que no desea poner en riesgo la salud del feto y tampoco la suya. Una pregunta que se plantea junto a otras muchas como si se puede hacer ejercicio o la dieta que se de seguir, pero en este caso nos centramos en el embarazo y la conducción, y todo lo que necesita saber al respecto.

Embarazo y conducción, todo lo que necesita saber

La primera pregunta a aclarar es: ¿es compatible la conducción con el embarazo ? La respuesta es fácil, ¡absolutamente sí! No existe ninguna ley que prohíba a las mujeres embarazadas conducir y, por lo general, no hay ninguna razón para no hacerlo. Pero hay una cosa: en algunos casos, el médico puede desaconsejarlo o incluso prohibirlo .

Si tu médico te prohíbe conducir

Si tu médico te ha prohibido conducir, pero todavía conduces, aparte de los riesgos para tu salud (digamos que te ha prohibido coger tu coche porque tienes un embarazo de riesgo, o tal vez sufres de presión arterial muy baja y podrías desmayarte mientras conduces), podrías tener problemas en caso de accidente, porque el seguro, después de una investigación, puede no compensarlo. Por tanto, sigue los consejos de tu médico, cuyas indicaciones van encaminadas a preservar tu salud y la del feto.

Embarazo y cinturón de seguridad

Dado que, ante la ausencia de indicaciones distintas por parte del médico, todas las mujeres embarazadas pueden conducir , debemos recordar que las normas a respetar son las mismas para todas las personas que utilizan el coche, incluidas las embarazadas.

De hecho, no existe ninguna ley que establezca la exención del uso del cinturón de seguridad para las mujeres embarazadas, ni siquiera en el último trimestre : esto es posible solo en presencia de un certificado médico que indique que la mujer no puede usar el cinturón porque dañaría al feto o, más en general, a la gestación misma.

Airbag y embarazo

¿ Y con respecto al airbag? Los expertos aconsejan nunca desactivarlo, ni siquiera durante el embarazo , ni siquiera en el último trimestre, porque todavía representa una protección para las madres y los bebés. El impacto fuerte, aquel por el que se disparan los airbags, sería mucho más peligroso que el propio instrumento, que efectivamente se ablanda.

Consejos para conducir durante el embarazo

En última instancia, conducir durante el embarazo está absolutamente permitido, excepto cuando tu médico te indique que debes descansar o te prohíba hacerlo porque podría representar un peligro para ti y los demás.

Dicho esto, hay algunos consejos que puedes poner en práctica para que conducir sea más cómodo, especialmente en el tercer trimestre y si tienes que conducir durante mucho tiempo:

Mantén el volante a 25 cm del asiento, esto reducirá el riesgo de impacto en caso de accidente.

esto reducirá el riesgo de impacto en caso de accidente. Mantén el respaldo recto para apoyar la espalda y, en consecuencia, la barriga

para apoyar la espalda y, en consecuencia, la barriga Usa una correa pélvica para aumentar la comodidad de conducción

para aumentar la comodidad de conducción Usa ropa y zapatos con los que te sientas cómoda

Haz paradas frecuentes en viajes largos, para reactivar la circulación, especialmente en las piernas.

Conducir durante el embarazo es totalmente posible, pero depende de cómo te sientas y de lo que te diga el médico. Antes de ponerte al volante, comprueba que su seguro no prevé ninguna limitación en el caso de accidentes provocados por una mujer embarazada, porque aunque la ley no imponga ninguna prohibición, el seguro aún puede tener cláusulas al respecto.