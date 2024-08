El día exacto que vuelven los niños al cole en Madrid: el calendario escolar

El próximo mes de septiembre arrancan las clases en todos los colegios de España. El nuevo curso escolar 2024-2025 ya tiene fijado su calendario en todas las Comunidades Autónomas y en el caso de Madrid, los niños parece que arrancarán las clases, en su mayoría, entre el 9 y el 10 de septiembre. Sin embargo, eso no quiere decir que todos los centros educativos tengan la misma fecha. Por ello, será bueno saber el día exacto que vuelven los niños al cole en Madrid así que para ello os ofrecemos el calendario escolar al completo.

Y es que si bien primaria y secundaria parece que irán prácticamente a la par que el resto de España, con fechas que como decimos se mueven entre el 9 y el 10 de septiembre, no será lo mismo por ejemplo, para las guarderías dado que muchas ya han comenzado su actividad en algunas ciudades y municipios mientras que en el caso de Madrid lo harán a partir del 5 de septiembre. Por otro lado, no podemos olvidarnos de los centros de enseñanzas artísticas, los de formación profesional o también como no, los centros de idiomas o los de diseño, cada uno con su fecha de inicio. A esto se le suman también los periodos vacacionales que también se han dado a conocer y que en el caso de Madrid no distan mucho de cómo han sido en años anteriores. Conozcamos entonces al detalle, el día en el que vuelven los niños al colegio en Madrid, con todo el calendario escolar de Madrid para el curso 2024-2025.

El día exacto que vuelven los niños al cole en Madrid

El verano está llegando a sus últimos días en lo que a vacaciones se refiere, de modo que las familias de Madrid comienzan a marcar en el calendario una fecha importante: la vuelta al cole. Es por ello que os vamos a desglosar cómo va a ser el calendario escolar 2024-2025 y cómo se organiza el curso escolar en la Comunidad de Madrid.

Educación Infantil

Para los más pequeñitos, aquellos que asisten a las Escuelas Infantiles, Casas de Niños y las unidades de primer ciclo de Educación Infantil, la vuelta a la rutina es casi inmediata. Los centros educativos abren sus puertas a partir del 5 de septiembre de 2024. Estos centros no sólo proporcionan un espacio de aprendizaje temprano, sino también un lugar donde los niños comienzan a socializar y desarrollar habilidades importantes.

El final del curso para ellos será algo más tardío en comparación con otros niveles educativos, terminando el 31 de julio de 2025. Esto se debe a que estos centros suelen ofrecer un servicio que ayuda a las familias a conciliar la vida laboral durante prácticamente todo el año.

Primaria y Educación Especial

Los niños que cursan Educación Primaria, así como aquellos en Educación Especial, tienen su gran día marcado en el calendario para el 9 de septiembre de 2024. Después de disfrutar de dos largos meses de verano, la vuelta al cole para ellos significa volver a las aulas, a los recreos y a las interminables historias sobre qué hicieron durante las vacaciones.

El curso se extenderá hasta el 20 de junio de 2025, marcando así el final de otro año escolar lleno de retos, aprendizaje y, por supuesto, algunas fiestas que los niños siempre esperan con ansias. Los alumnos de estos niveles no son los únicos que empiezan en esta fecha; los estudiantes de los Centros Integrados de Enseñanzas Artísticas de Música y Educación Primaria también se suman a estas fechas.

Secundaria, Bachillerato y FP

Para los estudiantes de Educación Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional, el regreso será solo un día después que los más jóvenes. Las clases en estos niveles comienzan el 10 de septiembre de 2024. Eso sí, como el primaria, el curso también finalizará el 20 de junio de 2025, aunque hay una pequeña excepción: los estudiantes de 2º de Bachillerato tendrán una agenda un tanto flexible, dependiendo de las necesidades de la temida Prueba de Acceso a la Universidad (PAU).

Escuelas de Música, Danza y Artes Plásticas

Para los alumnos que asisten a los Conservatorios Profesionales de Música y Danza, el inicio del curso coincide con el de los alumnos de secundaria: 10 de septiembre de 2024. Aquí también encontramos una particularidad interesante, ya que aquellos que cursen 6º de enseñanza profesional podrían terminar las clases antes, también en función de sus exámenes de acceso a la universidad.

Lo mismo ocurre para los estudiantes de Artes Plásticas y Diseño en su segundo año, quienes también empiezan el 10 de septiembre de 2024. Por otro lado, los de primer curso tendrán que esperar hasta el 19 de septiembre de 2024 para comenzar el año académico, dándoles unos días extra para prepararse para un año lleno de creatividad.

Educación de Adultos y Enseñanzas Superiores

Por último, aquellos que siguen Enseñanzas Artísticas Superiores tendrán que esperar un poco más para volver a las aulas. Su curso comienza el 12 de septiembre de 2024, mientras que los estudiantes de Educación de Personas Adultas no empezarán hasta el 18 de septiembre de 2024.

Vacaciones y festivos del curso escolar 2024-2025

Ya conocemos las fechas de inicio y final para los niños de Madrid en el curso escolar 2024-2025, pero no nos olvidamos de las vacaciones. Las vacaciones de Navidad serán desde el 21 de diciembre de 2024 hasta el 7 de enero de 2025, un periodo ideal para desconectar y disfrutar de las festividades. Por su parte, la Semana Santa se extenderá del 11 al 21 de abril de 2025, una semana para cargar energías antes del tramo final del curso. En cuanto a las vacaciones de verano, ya hemos dicho que el curso acabará en la mayoría de centros el 20 de junio, de modo que el periodo estival arrancará el 21 de junio de 2025.

A esto se suman varios días festivos a nivel regional y nacional, como el 1 de noviembre, 6 de diciembre, 28 de febrero y el 3 de marzo.