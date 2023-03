Destete clásico o precoz: ¿Cuál elegir? ¿Cómo se diferencian?

¿Cuándo, exactamente, es el mejor momento para comenzar el destete para que el bebé pueda aprovecharlo al máximo? Para aquellos padres que están indecisos entre optar por el destete clásico o el precoz, manteniéndose en líneas más tradicionales como sugieren la Organización Mundial de la Salud y la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria, o si empezar a introducir alimentos distintos a la leche . Veamos juntos, en detalle, cuáles son los pros y los contras entre el destete clásico o el destete precoz y cuál elegir.

Diferencia entre destete clásico y precoz

Antes de decidir entre el destete clásico o el precoz, es importante recordar no tomar ninguna iniciativa antes de hablar con tu pediatra al respecto. Aquí está la diferencia entre los dos esquemas alimentarios.

Destete clásico

Según este esquema tradicional, apoyado por la OMS, EFSA (Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria) pero también por la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación), la alimentación exclusiva del niño hasta el sexto mes de vida es exclusivamente la leche materna. Si por el motivo que sea no se puede garantizar este tipo de alimentación, es necesario que los lactantes dispongan de fórmulas lo más parecidas posible a la leche materna. Hasta esta edad, la leche puede aportar todos los nutrientes necesarios para el bienestar del niño. Además, el bebé aún no ha desarrollado habilidades masticatorias adecuadas, no sabe cómo mantener una posición sentada, en definitiva, aún no es capaz de tomar alimentos sólidos. El destete clásico, a partir de los 6 meses, también debe ayudar al niño a alcanzar la suficiente madurez del sistema de defensa del organismo y un adecuado desarrollo del sistema digestivo, para evitar el riesgo de trastornos relacionados con la ingestión de alimentos y posibles alergias

Destete precoz

Según el destete precoz, los primeros alimentos sólidos deben introducirse a partir del cuarto mes. De hecho, quienes apoyan este tipo de alimentación para el bebé creen que entre los 4 y los 6 meses se produce una especie de «ventana inmunológica » que hace que el organismo del niño sea menos sensible a la introducción de nuevos alimentos. Esto lo protegería del riesgo de alergias. La cuestión de si es mejor el destete clásico o el precoz no debe ser resuelta por iniciativa propia, sino siempre discutida con el pediatra. El destete precoz suele sugerirse cuando el niño está sujeto a carencias nutricionales, por ejemplo de hierro. En otros casos se opta por este régimen cuando parece que la leche por sí sola ya no es suficiente para saciar al bebé, que se despierta durante la noche para alimentarse.

Destete clásico: el esquema a seguir

El destete clásico consiste en la preparación de una papilla a base de 150-200 ml de caldo de verduras filtrado, sin sal, al que se le añade:

Carbohidratos sin gluten , como crema de arroz o harina de maíz y tapioca, de 1 a 3 cucharadas rasas. Luego pasamos a las harinas multicereales y luego a la pasta y el arroz;

, como crema de arroz o harina de maíz y tapioca, de 1 a 3 cucharadas rasas. Luego pasamos a las harinas multicereales y luego a la pasta y el arroz; Proteínas , añadiendo carnes, quesos y posteriormente pescados liofilizados u homogeneizados, o los mismos alimentos frescos, cocidos al vapor y picados muy finos;

, añadiendo carnes, quesos y posteriormente pescados liofilizados u homogeneizados, o los mismos alimentos frescos, cocidos al vapor y picados muy finos; Grasas , añadiendo a la papilla 1 cucharadita de aceite de oliva virgen extra.

Aquí hay un ejemplo de un menú de destete a los 6 meses:

07:00 horas-leche

10.30 horas- leche o fruta (homogeneizada o rallada)

13:00 horas- papilla con caldo de verduras

17:00 horas-leche

20.30 horas-leche

La papilla se puede componer de la siguiente manera: 200 ml de caldo de verduras (patatas, zanahorias, calabacines) + 2 cucharadas de crema de maíz y tapioca + 15 g de carne de pavo o garbanzos cocidos o queso parmesano rallado + 30 g de puré de verduras + una cucharadita de aceite de oliva virgen extra.

Las indicaciones de la OMS para el destete

Según las indicaciones de la OMS comunicadas también por el Ministerio de Sanidad, a los 6 meses es el momento de empezar a ofrecerle alimentos adecuados pero variados, porque el niño está preparado para aceptarlos: se sienta erguido, sabe tragar, muestra curiosidad y interés por la comida. La Organización reitera que en todo caso el pediatra y los padres deberán observar el comportamiento de los pequeños hacia la comida y responder adecuadamente. Según la OMS, en general, los alimentos nuevos se deben ofrecer inicialmente 2 veces a los 6 meses y 3 a los 8 meses, aumentando hasta 4 veces al día entre los 9 y los 11 meses. Entre los 12 y los 24 meses, si el niño lo desea, se pueden añadir dos meriendas a base de frutas o yogur a las tres comidas principales, una por la mañana y otra por la tarde.

Destete precoz: ¿cuáles son los riesgos?

A pesar de las indicaciones de la OMS, muchas familias optan por este último entre el destete clásico o el precoz, por algunas razones que pueden no tener en cuenta el grado de madurez física del niño y la opinión del pediatra. Es bueno evitar tomar iniciativas anticipándose demasiado, porque el destete a los 4 meses puede exponerlos a algunos riesgos. Veamos cuáles.