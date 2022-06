¿Cuándo empieza a contar la baja por maternidad y cuánto tiempo es? . Ser madre y también ser padre se traduce en el hecho de necesitar de un tiempo para poder atender, y disfrutar, del bebé una vez haya nacido. En España la baja por maternidad tiene una duración de 16 semanas, y desde el pasado año también la baja de paternidad tiene la misma duración pero quizás dudas sobre en qué momento comienza a contar dicha baja de modo que vamos a explicártelo bien con todo detalle y punto por punto para que tengas claro cuándo comenzará tu baja por maternidad y de paso también te hablamos de como se produce en el caso de los padres.

¿Cuándo empieza la baja maternal?

Como ya hemos mencionado, la duración de la baja por maternidad en España tiene una duración de 16 semanas, es decir, 4 meses y de igual forma ocurre con la baja por paternidad. De este modo, las trabajadoras y los trabajadores pueden tener varios meses para atender al bebé, aunque puede que estos no sean continuados, tal y como os explicamos a continuación.

Primero tenemos que resolver el momento en el que comienza a contar la baja maternal. Sobre esto te diremos que empieza a contar a partir de la fecha de parto, aunque también existe la posibilidad de que la madre decida iniciarla antes de dar a luz. En ese caso, el máximo posible es comenzarla hasta cuatro semanas antes del parto. Sea como sea de todos modos, la ley establece que las primeras seis semanas sean de descanso obligado para la madre tras haber dado a luz.

Las diez semanas siguientes, la mujer tiene derecho a hacerlas a jornada completa o parcial, una vez se acaben las primeras seis semanas o también la puede hacer de forma interrumpida en períodos semanales hasta que el bebé cumpla los 12 meses de edad. Para hacer esto la trabajadora deberá acordarlo con la empresa.

Por otro lado, el padre puede hacer lo mismo. Las seis semanas primeras de bajas se pueden hacer de forma simultánea a la madre, y las diez siguientes se pueden hacer seguidas o ir alternándolas dependiendo de la situación familiar y acordando con la empresa. También hasta que el bebé cumple su primer año de vida.

Partos múltiples y prematuros

En el caso de aquellas mujeres que han tenido un parto múltiple la baja por maternidad se amplía una semana más por cada hijo, a partir del segundo. Lo mismo sucede cuando se da un caso de discapacidad del hijo.

En casos en los que el bebé nace de forma prematura, y más si debe estar ingresado en el hospital más de una semana, se tiene derecho a una ampliación de la baja por maternidad aunque con un límite de 13 semanas adicionales.

Y en el caso de que el menor fallezca, la baja por maternidad no se anula a no ser que la trabajadora se incorpore de forma voluntaria al trabajo, no sin antes cumplir con las seis primeras semanas que ya hemos dicho que son de descanso obligatorio.