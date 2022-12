Cosas que no se deben decir a los niños sobre Papá Noel

Papá Noel es una figura clave en el proceso de crecimiento de un niño. Representa tantas cosas para él y marca los hermosos recuerdos relacionados con la infancia. Para muchos padres, sin embargo, es solo un instrumento para obtener obediencia y amabilidad de sus hijos. Sin embargo, no lo explotemos ya que podemos traumatizar al niño. Veamos entonces todas las cosas que no se deben contar a los niños sobre Papá Noel.

Cosas que no decir a los niños sobre Papá Noel

¿Decirles la verdad o seguir fingiendo hasta el amargo final incluso cuando se enfrentan a una pregunta directa? ¿Cuándo es correcto poner a los pequeños frente a la cruda realidad? ¿Y cómo NO hablar de Papá Noel? Papá Noel aparece en nuestras vidas una vez al año. Es grande, rubicundo, bonachón, rodeado de duendes y pequeños ayudantes, vuela a bordo de su trineo, ama incondicionalmente a los niños de todo el mundo. Aunque desaparece la mayor parte del tiempo, su presencia y su importancia en el camino de crecimiento de un niño son fundamentales.

La mayoría de los adultos recuerdan con nostalgia los años en que existía Papá Noel y era él quien traía los regalos en la noche de Navidad. Para muchos, el descubrimiento de la realidad representó la dolorosa transición de la niñez a algo diferente, la preadolescencia.

Muchos se enojaron, se sintieron traicionados, algunos pretendieron seguir creyéndolo a pesar de que sabían la verdad desde hacía tiempo. Sin embargo, todos recuerdan ese momento. El momento en que se despidieron de Santa Claus.

Sin embargo, con demasiada frecuencia, Papá Noel en manos de adultos se convierte en objeto de chantaje., explotado para conseguir algo de los pequeños (obediencia, respeto, disciplina). No debería ser así. Papá Noel no es el tirano que amenaza a los pequeños desde lo alto de su poder. Santa Claus es el buen anciano que ama a todos a pesar de todo. Es el cuento de hadas. Es la magia que los niños necesitan.

Aquí, entonces, hay algunas cosas que no se deben hacer y no decir cuando se habla de Papá Noel a los más pequeños.

«Pórtate bien o Papá Noel no te traerá nada»

Lograr que se respeten las reglas a través del chantaje es funcional de inmediato, pero no conduce a nada bueno. De hecho, tan pronto como el pequeño comprenda el mecanismo del juego (Santa Claus, después de todo, llega aunque no haya comido todo esa noche o no haya querido acostarme temprano), dejará de escuchar la amenaza, sin siquiera haber entendido la razón de la importancia de respetar la regla.

Los padres no deben confiar la educación de sus hijos a terceros. Lo cual sigue siendo, al menos dentro del hogar, un hecho entre ellos y sus hijos.

«Papá Noel se llevará tu chupete»

Papá Noel no tiene este trabajo. La eliminación del chupete no puede, como en el caso anterior, delegarse en un ente externo, sobre todo del que no es posible sustraerse. Es cierto que está el gato que roba el chupete o el hada que llega una noche y lo hace desaparecer. Pero son figuras escurridizas que pueden llegar en cualquier momento o no llegar nunca. Papá Noel es ineludible y su inexorabilidad representa un fracaso si mamá y papá lo utilizan para no abordar un tema que, en cambio, les concierne a ellos y solo a ellos.

«Papá Noel no existe»

Está claro que tarde o temprano el tema de la existencia o no de Papá Noel debe ser abordado y resuelto. Pero decirle a un niño, especialmente a uno pequeño (en edad preescolar) que Papá Noel no existe (generalmente son los abuelos, tíos, primos, hermanos quienes lo hacen) es destruir su oportunidad de disfrutar la magia de la infancia por un tiempo más.

Corresponde a los padres, cuando lo consideren oportuno y en base a las preguntas de sus hijos, dar respuesta a esta duda y hacerse cargo de las consecuencias.