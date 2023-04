Te habrá pasado al menos una vez: le explicas a tu pequeño cómo debe comportarse y, puntualmente, ves una actitud completamente diferente ya que en ningún momento te está escuchando sino que en realidad, se limita a replicarte todo el rato con el consecuente enfado por tu parte y sensación de frustración ante el hecho de no lograr tu objetivo de que te escuche y obedezca. Descubramos a continuación, los mejores consejos para conseguir que los niños te escuchen sin discutir.

Cómo conseguir que los niños te escuchen

Cuando hablas con el niño y te das cuenta de que no te escuchan, llega un momento en el que comienzas a preguntarte si estarás hablando el mismo idioma que el niño, pero lo cierto es que el problema no está en tu discurso o el idioma que uses sino el modo en el que reciben los niños ese mensaje. A menudo, los niños tienden a interpretar ciertos consejos y enseñanzas como si fueran amenazas o formas de desafiarlos .

Sin embargo, hay algunas estrategias a implementar. Recuerda que una buena comunicación es vital para ambos así que te aconsejamos que apliques estos consejos si deseas que los niños te escuchen sin discutir:

Empatía primero

Regañar a tu hijo será completamente inútil si no intentas entrar en su mente. Intenta comprender sus emociones y, por muy equivocadas que sean, debes intentar entenderlas del todo.

Tu hijo necesita sentirse comprendido antes de comenzar a hablar con él. Frases como «Entiendo completamente cómo te sientes y sé que no es fácil, pero es importante que actúes de esta manera» pueden ser increíblemente útiles. Otra frase que funciona es: «Entiendo lo que sientes pero no está bien lo que has hecho» (en el caso de que se haya portado mal y desees regañarle por ello).

Escuchar por ambas partes es importante

Si tu hijo tiene que escucharte, tú también tendrás que hacer exactamente lo mismo . Permite que se desahogue y que te diga lo que piensa, para que podamos construir una conversación saludable y funcional ya que él también tendrá que escucharte a ti y saber qué es lo que sientes.

Consistencia

No puedes esperar que tu hijo te escuche si no eres constante. Impedir que juegue la PlayStation y luego dejar que juegue porque estás de buen humor no es productivo en absoluto. Debes establecer límites claros y precisos que sean convincentes.

Las consecuencias

Cada acción o palabra tiene sus consecuencias. Tu hijo debe ser capaz de imaginar las consecuencias de cada acción , ya sea positiva o negativa.

Cuando el ambiente esté tranquilo y apacible, trata de hablar con él sin presiones. Una mente clara está más dispuesta a escuchar que una mente cegada por la ira.