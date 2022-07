Ahorrar dinero en ropa de maternidad o ropa premamá te permitirá encontrar la oportunidad perfecta de vestir durante los nueve meses de embarazo pero sin la necesidad de tener que gastar demasiado. En la actualidad son muchas las propuestas de ropa premamá que podemos encontrar en el mercado, el único problema es que la mayoría de estas prendas son bastante caras si tenemos en cuenta el tiempo que las vamos a utilizar. Un gasto que puede aumentar bastante si tenemos en cuenta todo lo que a veces queremos comprar. Por este motivo, resulta más eficaz ser prácticos e intentar ahorrar tal y como te explicamos en los consejos que ahora te damos.

Consejos para ahorrar en ropa premamá

Dado que la ropa de maternidad solo te servirá durante unos meses, ¿por qué gastar cientos de euros cuando podrías guardarla para otra cosa? Aquí hay algunos consejos sobre cómo ahorrar en tu guardarropa de maternidad.

Pídeles a tus amigas que te la presten

Si solo vas a usar estos vestidos durante unos meses, ¿por qué no intercambiar vestidos de maternidad con amigas? Muchas mujeres hacen esto. Debo decir que compartir funciona mejor en grupos más pequeños de personas .

Pueden ser tus amigas, tus familiares o incluso buscar entre gente conocida que haya tenido un bebé y con la que tengas la suficiente confianza como para preguntar si tienen ropa que ya no se van a poner más. Un consejo: toma nota de qué es de quién y asegúrate de que se devuelva, limpia y planchada, una vez que termines de usarla, a no ser que te digan que te la puedes quedar.

Improvisa y confórmate con lo que tienes

Si no puedes encontrar ropa de maternidad asequible o simplemente no quiere gastar el dinero extra, es aconsejable mantenerse alejada de las tiendas y no comprar un montón de piezas.

¿Y qué probabilidades hay de que vuelva a quedar embarazada en la misma temporada? Esta es una razón más para ahorrar lo que puedas.

En lo que respecta a aprovechar prendas, siempre puedes ponerte camisetas grandes que tengas, los vestidos más anchos o apostar por los leggings. Todo ello te servirá a medida que vayas aumentando de peso y la barriga crezca, aunque sí que ya en el tercer trimestre puede que sea necesario comprar alguna que otra prenda específica.

Ve a tiendas baratas

Una de las tiendas que más gusta y que tiene ropa premamá genial a precios más asequibles es H&M, aunque también tienes grandes ofertas y precios muy baratos en Primark o en Kiabi. Un must have son los ya mencionados leggings, ya que podrían ser útiles incluso después de dar a luz.

Hazte la ropa de maternidad

Por último, si sabes coser puede que sea buena idea para ti hacerte tus propios vestidos premamá. Una amplia variedad de plantillas están disponibles para su uso como referencia. Para algunas mujeres es una actividad relajante para hacer por la noche para agregar algunas piezas divertidas a su guardarropa. Mira la ropa en las tiendas de ropa de maternidad para ver cómo los fabricantes usan elásticos, lengüetas y tiras de velcro para de este modo poder expandir las prendas y usarlas así a lo largo de todos los trimestres.