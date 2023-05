Cómo quitarle el móvil a los niños pequeños: consejos útiles

Los niños utilizan los móviles a una edad cada vez más temprana. Cierto es que las pautas de recomendación delante de las pantallas para niños a partir de los 5 hasta los 17 años, según la OMS, se sitúa en las dos horas, mientras que los más pequeños deberían evitarlas todo lo posible. Sin embargo, teniendo en cuenta la sociedad en la que vivimos resulta casi imposible que nuestro hijo de 3, 4 o 5 años nos pida de vez en cuando el móvil y no pasará nada porque lo tengan un rato, aunque deberemos controlar bien el tiempo y en el caso de que se nieguen a dejarlo, podemos recurrir a algunas pautas de recomendación que ahora te damos: los consejos para quitarle el móvil a los niños pequeños.

Cómo quitarle el móvil a los niños pequeños

Para quitarles los teléfonos móviles a los niños pequeños , es necesario encontrar las mejores alternativas, dado que el riesgo del uso excesivo de los smartphones es algo más de evidente.

Por ello, y como padres, es importante ser conscientes de los efectos nocivos de los teléfonos móviles en los niños. Veamos entonces antes que nada, una lista de los efectos secundarios del uso excesivo de teléfonos móviles en los niños:

Problemas de comportamiento

Dependencia

Depresión

Trastornos del sueño

Obesidad

Problemas de atención y audición.

Problemas del sistema nervioso

Además de la lista anterior, los móviles tienen efectos negativos: exposición a ondas electromagnéticas y radiación dañina.

Conozcamos a continuación, los consejos que pueden servirte para quitarle el móvil a los niños pequeños:

Mantén al niño entretenido

Con la reducción de los espacios de juego al aire libre, cada vez más niños se ven obligados a permanecer en el interior. Como resultado, los niños pasan su tiempo jugando con sus propios juguetes. A muchos también les apasionan los teléfonos inteligentes y las tabletas. Para evitar que esto suceda, lleva a tus hijos al parque o a un parque infantil cercano para que corran y jueguen.

Si eso no es posible, lo podemos llevar a caminar regularmente para explorar las maravillas de la naturaleza. Una creciente conciencia del medio ambiente podría despertar su curiosidad y capturar su imaginación.

Limitar el uso

Dado que los móviles son ahora una parte inseparable de nuestra vida, es difícil mantenerlos alejados de los niños. Tarde o temprano, tu hijo puede comenzar a usar tu teléfono , pero no quieres que se vuelva adicto al dispositivo. Por lo tanto, deja que tu hijo comprenda que puede usar tu móvil siempre siempre y cuando respete las normas que hayas impuesto para su uso.

Desaconseje su uso durante las comidas, las horas de estudio, la hora de acostarse o cuando sea el momento de salir a jugar.

Habla con tu hijo

Los colores brillantes y las animaciones que aparecen en la pantalla del móvil son atractivos para los niños. Habla con tu hijo sobre lo que le gusta mirar y propón por ejemplo que te dibuje eso que tanto le gusta mirar.

Establece contraseñas

No siempre es posible estar cerca del niño para disuadirlo de usar el móvil. En esta situación, la tecnología puede venir a tu rescate. Establece una contraseña en tu teléfono para que su hijo no pueda usarlo mientras tú no estás.

Predica con el ejemplo

Muchos padres pasan mucho tiempo en sus teléfonos. En estos casos, puede que no sea útil decirles a los niños que no usen teléfonos, ya que seguirán el ejemplo de sus padres. Entonces, debes ser un buen modelo a seguir para tus hijos al limitar el uso del smartphone. Sin embargo, si tu profesión requiere un uso intensivo del teléfono celular, explícale a tu hijo por qué.